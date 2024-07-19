原标题：100英寸纳米透明屏幕面世

科技日报北京7月18日电 （记者刘霞）据美国趣味科学网站17日报道，韩国机械与材料研究所（KIMM）科学家使用一种新型薄膜材料，成功研制出100英寸纳米透明屏幕（NTS）。该屏幕纤薄如人的头发丝，能够以丰富的色彩和清晰的光线显示图像细节。科学家希望这项研究未来能够带来更物美价廉的透明电视。

研究团队指出，该透明屏幕除了外观轻薄且可以弯曲外，用户也可以根据需求调整其透明度：透明度最低时，屏幕能够显示出最精确的细节。该屏幕对光也有很强的反射能力，当强大的投影仪发出的光束照射屏幕上时，会产生清晰的图像。

研究人员表示，该NTS采用卷对卷工艺制造而成，其中薄膜用二氧化钛微粒处理。这些二氧化钛纳米粒子不仅让NTS经久耐用，还提高了薄膜的光学质量，这意味着投影到其上的图像仍能保持清晰。该薄膜还层叠有一种名为聚合物分散液晶（PDLC）膜的晶体聚合物，向晶体施加电场可以调整PDLC的透明度。当用户想要在屏幕上看到更多细节时，屏幕会变得更不透明。

研究人员补充说，购买传统OLED（有机发光二极管）屏幕的费用为1亿韩元（约7.2万美元），但新屏幕的价格仅为前者的十分之一。因为新屏幕的制造过程相对简单。而且，新屏幕对高温或低温都具有很强的耐受性，这意味着其既可以在室内使用，也可以在室外使用。

研究人员结合纳米材料、纳米制造技术和现有信息科学技术，研制出了NTS。未来他们将不断提高NTS的质量，推动透明屏幕的普及。

(责编：杨曦、陈键)

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