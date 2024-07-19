孙 越

原标题：“无上龙门”让千年时光凝于一瞬

走进龙门石窟景区旁龙门古街上的“无上龙门”体验馆，只见一幅巨大的龙图腾扑面而来。随着齿轮转动，一场奇幻之旅随之开启：鱼跃龙门、伊阙大战、石窟开凿、神都洛阳、飞天牡丹……光影流转间，记者与观众们一起，沿着历史长河，在大禹、战国、北魏、隋唐时期穿梭，完成一场极致多彩的文化巡游。

“无上龙门”是一个由外径20米的超大水平全景球形幕布、19台激光工程投影机和立体声环绕音响打造的沉浸式三维影像空间，尽显龙门石窟之美。

作为文化和旅游部“2022智慧旅游创新项目”，该体验馆依托洛阳和龙门石窟深厚的文化底蕴，将厚重的历史文化与数字技术融为一体，带来颇具“科技范儿”的沉浸式文旅体验。自今年春节投运至今，“无上龙门”凭借游客超高满意度，频频问鼎洛阳本地相关休闲娱乐榜单TOP1。

龙门石窟是一部活着的历史，远望如阙，伊水东流，始于北魏，兴盛于唐，是我国四大石窟之一。

为充分挖掘龙门石窟的文化背景和历史线索，“无上龙门”采用全息天幕技术，从龙的图腾开始，沿着历史长河行进在大禹、战国、北魏、隋唐时期，最后回到现代的龙门石窟景区。

“整个展示过程中，鱼跃龙门、伊阙大战、石窟开凿、神都洛阳、武则天明堂、飞天牡丹、白居易诗词等具有显著时代符号和文化特质的场景穿插其中，让游客参观龙门石窟之前，就能在穿越古今的光影变幻中了解洛阳和龙门千年文化侧影。”洛阳龙门旅游集团负责人告诉记者。

“复活”后的龙门石窟，能让千年时光凝于一瞬，更让古今在此交融。

“究竟是莲花倒置，还是众生颠倒？”来自河南郑州的游客小孔说，他是一名艺术生，在“无上龙门”中看到了龙门石窟最美“天花板”莲花洞后，仿佛陷入了古人布设的哲思谜题里。“虽已过了千年，我们的思维还是产生了共振，这真是一种别样的体验。”他感叹道。

从开始定位为景区二次消费项目体验，到成为景区引流担当，再到进一步成为洛阳城市文旅新地标，“无上龙门”体验馆集合了轻投资、沉浸感强、游客承载量大、文化艺术表现力强、视觉体验感好、符合新媒体传播特质等优势，为古迹类景区“微改造、精提升”提供了一个全新的解决方案。

当前，科技正为推动文旅融合高质量发展注入新动能。越来越多的文旅企业立足洛阳深厚的文化沃土，打造文旅与科技融合体验产品，以年轻化、数字化表达方式讲好“洛阳故事”。

“近年来，洛阳市各景区在演艺领域不断加速场景更新、舞台更新、体验更新，以‘戏’为媒丰富游客在洛体验。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，今后，洛阳市将进一步推动传统文化的“现代表达”，培育发展更多数字文旅新场景、新业态、新模式，让文化旅游可体验、可沉浸，更好地满足游客多样化需求，为文旅产业高质量发展注入更多新动能。

(责编：杨曦、陈键)

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