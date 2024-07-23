李彦臻

近日，某知名美妆博主在社交平台上向其直播间消费者道歉，并提出全额退款的售后方案，金额高达1.5亿元。此前有消息称，经第三方机构检测，该博主所售化妆品中的有效成分为零。这一事件暴露出部分知名主播选品流程简单，试用和亲测等关键环节缺失。

当前，直播带货风头正盛。一些知名主播有着庞大的粉丝群体，每次直播都能触达数十万乃至百万级别的受众，为品牌商家带来可观的关注和销量。主播在直播间一边推介商品，一边深度与粉丝互动，增加黏性。粉丝则对其推荐的商品无条件信任，有的干脆追着买，主播卖啥就买啥。

直播带货是市场交易的一种，产品质量是维系主播和消费者信任的关键。一旦产品质量出现问题，消费者会对带货主播的专业性产生质疑，认为其“纯粹为了圈钱”，甚至会对整个直播带货行业产生不信任。

鉴于此，知名主播带货更要严选亲测，通过严格的产品筛选、核查、甄别和测试来确保商品品质，进一步提高选品标准、规范选品流程，并且充分了解售卖产品的成分和功效。主播要想在市场中长期立足，必须关注消费者的实际需求和利益保护，坚持消费者权益至上理念，杜绝任何虚假宣传。

(责编：王震、陈键)

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