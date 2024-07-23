货币政策加力支持实体经济
7月22日，中国人民银行发布公告，宣布即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%。同日，央行授权全国银行间同业拆借中心报出的1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%。此外，央行还决定适当减免中期借贷便利（MLF）操作的质押品。
仲量联行大中华区首席经济学家庞溟表示，7天期逆回购操作利率下调10个基点，既能进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，也对LPR报价有一定的指示、引导和锚定作用。
数据显示，二季度我国GDP同比增长4.7%，较一季度放缓，特别是居民消费恢复不及预期。“通过降低LPR引导贷款实际利率下行，有助于降低经营主体融资成本，提振有效融资需求，促进经济加快恢复回升。特别是5年期以上LPR下降，将减少居民房贷利息支出，有助于提振居民住房消费意愿和能力，促进房地产市场健康平稳发展。”招联首席研究员董希淼认为。
公告还显示，从22日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。专家表示，明示公开市场操作利率，有利于强化7天期逆回购利率的政策利率属性。
庞溟表示，以往央行公开市场7天期逆回购操作采用价格招标，虽然中标利率大部分时间维持不变，但仍需每日开展操作释放明确的利率信号。考虑到公开市场7天期逆回购操作利率已基本承担起主要政策利率功能，为增强其政策利率权威性，有效稳定市场预期，有必要将招标方式优化为固定利率、数量招标，明示操作利率，这也是健全市场化利率调控机制的体现。
6月19日，央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，从目前来看，7天期逆回购操作利率已基本承担这一功能。其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理顺由短及长的传导关系。
东方金诚首席宏观分析师王青说，前期临时正、逆回购利率在7天期逆回购操作利率基础上加减点确定，加上今天公开市场操作招投标方式的优化，已显示央行将7天期逆回购操作利率明确为主要政策利率。LPR迅速作出反应，跟随7天期逆回购操作利率同幅调整，也表明LPR转向更多参考央行短期政策利率，由短及长的利率传导关系在逐步理顺。
在另一则公告中，央行表示，为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的MLF参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。
光大金融市场宏观研究员周茂华认为，这意味着机构在获取MLF资金时可阶段减免质押品，有助于释放更多可出售中长期债券，增加债券市场供给，进而影响债券市场走势预期。
今年以来，长债收益率持续较快下行，创20年来新低。为此，央行前期多次对外发声提示风险，并在7月1日宣布将开展国债借入操作，增加债市供给。
王青表示，国债是MLF质押品的主要构成部分，这意味着当前政策正在增加二级市场国债供给，引导长端国债收益率适度上行，保持正常向上倾斜的收益率曲线。
中信证券首席经济学家明明认为，央行在短端利率“降息”的同时，也加强了长端利率管理。在公开市场操作降息落地后，央行推出阶段性减免MLF质押品，鼓励MLF参与机构卖出中长期债券，有利于压制降息后市场机构对长端利率的做多冲动。
庞溟认为，央行有决心、有措施稳定市场预期。为避免长债收益率继续超调，预计未来央行还将综合施策，必要时借入并卖出国债，及时校正和阻断债市风险累积。
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