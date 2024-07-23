人民网记者 黄盛

近日，由中国人民银行等七部门联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》提出，要推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类科技型企业提供全链条全生命周期、多元化接力式金融服务。

为全力做好科技金融“大文章”，中国银行间交易市场协会持续培育支持科技创新的金融市场生态，截至2024年7月17日，中国银行间交易市场协会累计支持发行科创票据1016只，金额超8800亿元，发挥了资本市场服务国家创新驱动发展战略的功能。

据介绍，2022年5月，在双创债、高成长债等专项产品的实践基础上，中国银行间交易市场协会推出了科创票据，包括由科技型企业直接发行和募集资金用于科创领域的“双通道”。

中国银行间交易市场协会表示，通过“双通道”设计，科创票据能够灵活满足央企、地方国企、民营企业、公众企业各类主体的科创融资需求。其中，中国电子、东方电气、中国信科等69家央企发行306只3629亿元，占科创票据发行总规模的41%；万华化学、浪潮信息、数据港等128家地方国企发行456只3504亿元，占科创票据发行总规模40%；三一集团、红豆集团、恒力集团等31家民营企业发行203只1280亿元，占科创票据发行总规模15%，科创票据在民营企业间的发行热度持续升温，各类主体均衡发展，市场关注度较高。

此外，为解决不同发展阶段的科技型企业对长期、稳定、股债混合性资金的需求，实现银行间市场从债到股的光谱效应。2023年7月，中国银行间交易市场协会推出混合型科创票据，通过条款设计实现股债结合，包括但不限于变现或质押财产权模式、匹配企业投资退出安排模式和转换企业股权或基金份额模式，同时给予市场主体基于股债结合、收益分成原则，在基础框架下自主设计发行条款的灵活空间。

截至2024年7月17日，中国银行间交易市场协会累计支持临港集团、新微电子等16家企业发行混合型科创票据18只，填补混合性资金缺口，拓宽科创金融服务的深度和广度。

中国银行间交易市场协会表示，将继续加强金融服务专业能力建设，持续优化科创票据相关机制，提升注册发行便利，强化市场自律管理，质效并举，确保募集资金精准支持科创领域，引流更多“金融活水”流向科技创新领域。

(责编：乔业琼、高雷)

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