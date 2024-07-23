原标题：中国平安董事长马明哲：奋楫改革创新 践行高质量发展 为推进中国式现代化贡献力量

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。中国平安集团党委组织各级党委和党员干部职工认真学习会议发布的《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》。中国平安董事长马明哲表示，中国平安将深入贯彻落实全会精神，坚持党建引领公司发展，发挥党组织在领航重大战略、驱动经营管理、赋能人力质效、促进文化建设等方面的重要作用；坚持以人民为中心，力当改革创新“实干派”，持续推进公司战略改革、服务模式创新，做好“五篇大文章”，提升金融服务质效；坚持走高质量发展之路，勇当中国式现代化“生力军”，追求可持续、优结构、高质量的稳健增长，为经济社会发展注入澎湃动能。中国平安以此为行动纲领和根本指南，将持续做好以下工作，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业不懈努力。

坚持党的领导，积极探索“三融入”非公党建模式。中国平安始终秉持“党建是发展的生命线”，积极探索“三个融入”非公党建模式，发挥党组织在领航重大战略、驱动经营管理、赋能人力质效、促进文化发展等方面的重要作用。坚持把党的领导融入公司治理，构建党委会政治引领、股东大会最高决议、董事会战略决策、监事会独立监督、执行委员会日常经营“五会一体”治理模式，充分发挥党组织的政治核心和政治引领作用；坚持党的建设融入组织建设，创新推动党建与人才链、价值链、创新链相融互动，充分激发基层党组织和党员的生机活力；坚持党的精神融入文化建设，坚守“以人民为中心、以民族复兴为使命”的立业初心，培育形成独特的“党建+”平安文化，集聚各方共识，履行社会责任，助力可持续发展。

坚持以人民为中心，力当改革创新“实干派”。中国平安孕育于改革开放的春风，公司发展始终秉承“在竞争中求生存、在创新中求发展”。改革只有“进行时”，没有“完成时”。迈向新征程，平安将进一步发扬改革创新精神，深化改革创新举措，提升金融服务质效，更好地满足人民对美好生活的向往。深化“综合金融+医疗养老”的战略创新，打造高品质的综合金融和医疗养老服务，解决人民“急难愁盼”，助力“健康中国”和“积极应对人口老龄化”国家战略。截至2024年一季度，平安个人客户数近2.34亿，超63%的客户使用并享受平安医疗养老服务带来的便利。推进让客户“省心、省时又省钱”的服务模式创新，提供更高性价比的产品与服务，以“一个客户、多种产品、一站式服务”模式充分满足人民对更普惠、多元和有温度的金融生活消费体验的美好向往。奋力做好金融“五篇大文章”，将“金融活水”持续引向重大战略、重点领域和薄弱环节。截至2023年末，平安累计投入逾8.77万亿元支持实体经济发展；保险资金绿色投资规模1285.68亿元、绿色贷款余额1463.45亿元；平安银行普惠型小微企业贷款余额5720.80亿元；平安产险“企业安心保”为212万家小微企业提供129万亿元风险保障；平安居家养老服务已覆盖全国54个城市。

坚持走高质量发展之路，勇当中国式现代化“生力军”。中国平安坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚持以人民为中心的价值取向，力求实现可持续、优结构、高质量的增长。追求可持续的增长，注重长期远见和短期实效的平衡，以稳健发展穿越周期。追求优结构的增长，聚焦“综合金融+医疗养老”主业，优化结构，裁剪枯枝，降低成本，发挥协同效应，增强风险管控，形成增长稳定、抗风险能力强的经营结构，以前瞻的医疗养老战略挺进广阔的蓝海市场，打造新的增长极。追求有品质的增长，在经营过程中统筹质的有效提升和量的合理增长，以人民需求为导向，以人民福祉为出发点和落脚点，最终实现经营效率最优化和价值最大化。

改革风正劲、创新潮更涌，迈进新征程，平安将挺膺担当，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚持把“以人民为中心”贯穿工作始终，践行金融高质量发展，深化“综合金融+医疗养老”双轮并行、科技驱动战略，为助力中国式现代化、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

(责编：董童、李源)

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