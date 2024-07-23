原标题：以高水平安全保障管网事业高质量发展

安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松。国家管网集团成立以来，坚持安全生产先于一切、高于一切、重于一切，围绕打造平安管网作出一系列部署，把“打响管网安全服务品牌”作为坚持服务立企强企的第一着力点，以高水平安全保障管网事业高质量发展。五年来，一幅力行安全理念、深化安全管理、强化源头防范、推动系统治理的画卷，在管网上下展开。

铸安全之魂

国家管网集团牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚持集团公司“生命至上、安全第一、环保优先、质量为本、预防为主、全员履责、持续改进”的QHSE方针，推动实现高水平安全。

坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实安全生产责任制，国家管网集团锻造了一个环环相扣、严丝合缝的责任链条，构筑了横向到边、纵向到底的安全生产责任体系。

国家管网集团不断加强安全生产管理机制建设，健全三级安全生产委员会和安全管理机构，持续强化专业化监督检查力度，从源头推动本质安全水平提升。各所属单位以防风险、除隐患、保安全为重点，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，安全生产工作成效显著。

责任链条的完善，管理机制的健全，进一步铸牢了安全之魂。

夯安全之基

2023年12月18日甘肃积石山地震发生后，国家管网集团立即派出救援队伍奔赴灾区开展救援，有力守护了人民群众生命财产安全。

2024年5月10日，国家管网集团应急救援队伍亮相“应急使命·2024”超强台风防范和特大洪涝灾害联合救援演习，高标准高质量高效率完成油气管道泄漏突发事件应急抢险演习任务，充分展示了“最讲政治、最有信仰”的管网铁军风采。

这是国家管网集团加强应急救援管理、夯实安全基础的缩影。五年来，不断锻造管网应急铁军，建成具有管网特色的“3+7+18”维抢修队伍体系，应急保障与自主维抢修能力大幅提升。

发布实施管网QHSE管理体系、安全生产“十大禁令”和全员安全生产责任“一岗一清单”，形成管网安全管理的“基本法”，有效提升全员安全生产素质技能和应急处置能力。

全面推行风险隐患两级领导干部挂牌督办，建立健全双重预防机制，动态排查并建立风险隐患“一企两清单”。领导干部率先垂范，践行“有感领导”，狠抓重点领域和关键环节安全防范，最大限度降低过程风险。

建立“吹哨人”机制，是国家管网集团防范重大隐患、铸牢安全之魂的重要举措之一。仅2023年就有25起重大隐患“吹哨人”受到奖励。持续开展站队岗位双达标、自主运维能力和智能站场建设，标准化站队建设成效显著，员工风险辨识、风险管控、应急处置“三种能力”全面提升。

攻安全之坚

随着经济发展和城市规模扩大，管道沿线附近人口密集区和厂矿企业逐渐增多，对管道的依赖进一步增强，对管道绿色安全平稳运行的要求也不断提升。

2023年11月3日，在役运行45年的长输原油管道魏荆线成功“换新”，为区域成品油及化工原料稳定生产、更好服务中部地区经济发展提供了安全保障。

深入开展油气长输管道安全风险专项治理，加快推进油气储运设备设施隐患排查，有序开展老旧管道更新替换工作，国家管网集团把防范化解重大安全风险作为安全生产工作的重中之重、坚中之坚，放在心上，抓在手上，落实到行动上。全面实施风险隐患治本攻坚，开展专项整治行动，通过所属单位自查整改和上级督导排查整改，全面消除各类风险隐患，从源头上筑牢安全发展屏障。

防范化解安全风险是攻坚战，也是持久战。

聚焦安全生产思想观念、责任落实、隐患治理和本质安全等6个方面，制定专题方案并组织落实82项强化提升任务，“一企一策”系统整治安全管理突出问题和薄弱环节，推动安全管理整体水平持续提升。

(责编：曹淼、李源)

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