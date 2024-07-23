人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

创新引领发展 业界探索助推大健康产业精细化

2024年07月23日18:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月23日电 （记者许维娜）随着社会经济的蓬勃发展和国民健康意识的显著提升，健康产品的需求呈现出持续升级的趋势。

在此背景下，消费市场积极响应，敏锐地把握健康领域的痛点问题，持续推出多种具有特定健康功能的食品，以满足广大消费者的需求。

有专家表示，通过运用现代工艺，诸多健康产品得以转化为可直接饮用的便捷包装，此举不仅有效应对了城市居民在快节奏生活中膳食营养失衡的问题，更深刻体现了当前社会对于更高品质、更主流化健康追求的积极响应和追求。

特别是面对不同群体个性化健康需求的增长，大健康产业作为国家经济建设的新引擎，正沿着精准化的方向不断前进。

以尚赫中国为例，近日，该公司推出了寐佳嘉复合果汁饮料新品，原料为γ-氨基丁酸（GABA），同时还融合了茶叶茶氨酸、L-苏糖酸镁、藏红花提取物、酸枣仁、桂圆提取物等多种成分。

“新品的推出是大健康产业精准化发展的具体体现，鲜明地体现了我们在大健康领域持续创新、深耕细作的决心。”上述负责人表示，公司

近期还通过不断的技术革新和管理优化，提升了旗下产品的整体品质。

据介绍，该新品中的特定成分对改善睡眠质量有积极影响。在日益激烈的市场竞争中，质量不仅仅是一个口号，更是企业生存和发展的基石。

另有专家表示，期待多方发挥专业优势，持续研发创新，为消费者带来优质健康产品与服务，共同推动大健康产业高质量发展，提升国民健康水平，促进产业繁荣。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
废水变“活水” 工业废水高效利用激发经济发展绿色动能
　　水是支撑经济发展的战略性资源。近日，工业和信息化部办公厅印发《关于开展2024年工业废水循环利用典型案例征集工作的通知》，开展工业废水循环利用典型案例征集工作，推动更多企业提升用水效率，实现节水减污新跃升。…
挖掘“清凉经济”潜力 业界多举措迎暑期消费潮
　　人民网北京7月23日电 （记者许维娜）入夏以来，“清凉经济”正成为文旅市场的新热点。应对这一热潮，各地文旅部门不断创新举措，将“凉资源”转化为“热经济”，激活文旅消费。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部