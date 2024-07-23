人民网北京7月23日电 （记者许维娜）随着社会经济的蓬勃发展和国民健康意识的显著提升，健康产品的需求呈现出持续升级的趋势。

在此背景下，消费市场积极响应，敏锐地把握健康领域的痛点问题，持续推出多种具有特定健康功能的食品，以满足广大消费者的需求。

有专家表示，通过运用现代工艺，诸多健康产品得以转化为可直接饮用的便捷包装，此举不仅有效应对了城市居民在快节奏生活中膳食营养失衡的问题，更深刻体现了当前社会对于更高品质、更主流化健康追求的积极响应和追求。

特别是面对不同群体个性化健康需求的增长，大健康产业作为国家经济建设的新引擎，正沿着精准化的方向不断前进。

以尚赫中国为例，近日，该公司推出了寐佳嘉复合果汁饮料新品，原料为γ-氨基丁酸（GABA），同时还融合了茶叶茶氨酸、L-苏糖酸镁、藏红花提取物、酸枣仁、桂圆提取物等多种成分。

“新品的推出是大健康产业精准化发展的具体体现，鲜明地体现了我们在大健康领域持续创新、深耕细作的决心。”上述负责人表示，公司

近期还通过不断的技术革新和管理优化，提升了旗下产品的整体品质。

据介绍，该新品中的特定成分对改善睡眠质量有积极影响。在日益激烈的市场竞争中，质量不仅仅是一个口号，更是企业生存和发展的基石。

另有专家表示，期待多方发挥专业优势，持续研发创新，为消费者带来优质健康产品与服务，共同推动大健康产业高质量发展，提升国民健康水平，促进产业繁荣。

(责编：罗知之、高雷)

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