记者从中国航空工业集团有限公司获悉，7月23日，大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600获签首个型号检查核准书（TIA），标志着AG600飞机正式进入中国民航局审定试飞阶段，为后续AG600飞机完成适航取证奠定了坚实基础。

AG600飞机在陕西省蒲城县进行试飞（7月17日摄）。新华社记者 邵瑞 摄

当天，中国民用航空适航审定中心在广东珠海组织召开了AG600审定试飞前型号合格审定委员会（TCB）会议，签发了AG600飞机首个型号检查核准书（TIA），表明航空器构型状态、预期适航、预期安全达到TIA要求。

AG600飞机是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，自主研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，为提升国产民机产品供给能力和水平、完善我国民用飞机研制体系和民机适航能力奠定基础。AG600飞机能够有效提升我国应急救援航空装备体系能力，对助推新时代航空强国建设具有重大意义。（记者付瑞霞、宋晨）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经