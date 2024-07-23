新华社北京7月23日电（记者张泉）记者23日从中国科学院物理研究所获悉，我国科研团队在嫦娥五号月球样品中，发现了一种富含水分子和铵的未知矿物晶体——ULM-1。这是科学家首次在月壤中发现分子水。相关成果日前在国际学术期刊《自然·天文学》在线发表。

ULM-1的照片和成分组成。（中国科学院物理研究所供图）

月球上是否存在水？这一问题对于月球演化研究和资源开发至关重要。嫦娥五号的着陆点位于月球正面风暴洋克里普地体的东北部地区，该地区被认为是月球表面最年轻的玄武岩单元之一。这为相关研究提供了新机遇。

团队研究发现，ULM-1的分子式中含有多达6个结晶水，水分子在样品中的质量比高达41%。从晶体的红外光谱和拉曼光谱上，均可以清晰观察到源于水分子和铵的特征振动峰。

月球表面含水矿物形成效果图。（中国科学院物理研究所供图）

“与易挥发的水冰不同，ULM-1这种水合矿物非常稳定。ULM-1的发现意味着，月球上即使在广阔的阳光照射区，也可能存在稳定的水合盐。这为未来月球资源的开发和利用提供了新的可能性。”文章通讯作者、中国科学院物理研究所研究员陈小龙说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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