我国推动数据中心绿色低碳发展
2024年07月23日22:22 | 来源：新华网
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新华社北京7月23日电（记者严赋憬、陈炜伟）国家发展改革委23日发布消息，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确到2025年底，全国数据中心整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%等一系列目标。
数据中心是支撑新质生产力发展的重要基础设施，也是当前我国能源消耗增速较快的领域之一。据介绍，随着数字中国建设进程的加速，数据中心用电将持续快速增长，预计年均用电增速将达到15%。
行动计划提出，到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。
为实现目标，行动计划部署了完善数据中心建设布局、严格新上项目能效水效要求、推进存量项目节能降碳改造、提升可再生能源利用水平、加强资源节约集约利用、推广应用节能技术装备等重点任务。
(责编：胡永秋、袁勃)
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