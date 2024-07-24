本报记者 李 婕

贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县近年来引进服装、鞋业、玩具等劳动密集型企业入驻，促进易地搬迁群众就近就业增收。图为工人在该县东西部协作创业就业孵化园一家服装厂赶制订单产品。

左禹华摄（人民视觉）

就业是最大的民生。上半年，就业形势怎么样？7月23日，人力资源社会保障部召开新闻发布会，介绍相关情况。人社部有关负责人表示，上半年就业形势保持总体稳定，城镇新增就业人数698万人，服务业就业明显增长，6月城镇调查失业率为5.0%，接下来将坚定不移实施就业优先战略，全力以赴确保就业目标任务完成。

服务业就业同比明显增长

就业，一头连着宏观经济，一头连着万家灯火。“上半年，各地区、各有关部门持续深入推进稳预期、稳增长、稳就业政策落实，就业形势保持总体稳定。”人社部就业促进司副司长运东来说。

看主要指标：新增就业保持增长。1—6月城镇新增就业人数698万人，同比增加20万人，完成全年目标任务的58%。失业率保持低位。今年以来，城镇调查失业率持续低于去年同期水平，6月份降至5.0%，同比下降0.2个百分点，低于预期调控目标。重点群体就业总体平稳。高校毕业生等青年就业整体稳定，农民工就业稳中有进，6月末脱贫人口务工规模超过3000万人。

分领域来看，二季度制造业就业人数同比基本稳定，服务业就业同比明显增长，特别是住宿和餐饮业、批发和零售业、文化体育和娱乐业、租赁和商务服务业等行业就业同比增幅较大，带动全国非农就业人数和城镇就业人数有所增加。与一季度相比，二季度全国非农就业和城镇就业人数分别增长1.0%和2.3%。从二季度各月看，虽然不同行业就业人数月度之间有增有减，但非农就业人数总体基本稳定，失业率保持平稳。

运东来表示，就业形势保持总体稳定，得益于经济回升向好，服务消费持续升温，工业实现较快增长，特别是新质生产力加快培育，先进装备、新型材料等制造行业需求释放。

坚定实施就业优先战略

生物工程技术人员、云网智能运维员、布展搭建师、网络主播……今年5月底，人社部公示了19个新职业信息。这批公示的新职业紧紧围绕推动新质生产力发展、创造更多高质量就业岗位等要求，反映了新技术、新趋势、新需求的发展变化。

近年来，人社部门组织开发职业标准、培训教材，加强新职业技术技能人才培养，既助力产业转型升级发展，也有利于人才高质量充分就业。“各地区、各有关部门共同努力、担当作为，为就业形势稳定提供了重要支撑。”运东来说。

今年以来，延续实施失业保险援企稳岗政策，上半年阶段性降低失业保险费率为企业减少成本859亿元；人社部门启动实施先进制造业促就业行动，强化支持举措助力银发经济发展壮大，加强家政服务职业化建设，促进就业提质扩容；同时，深入实施防止返贫就业攻坚行动，组织大规模职业技能培训，就业公共服务体系持续健全。

“从走势看，随着经济持续回升向好，政策效应积极释放，新质生产力加快发展，就业形势有望继续保持总体平稳。”运东来同时表示，外部环境复杂严峻，国内有效需求仍显不足，部分企业生产经营仍面临较大压力，部分劳动者求职就业仍存在一些困难，做好就业工作仍需付出更大努力。将坚定不移实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业促进机制，全力以赴确保就业目标任务完成。

全力支持高校毕业生就业

当前正值高校毕业生离校就业季，人社部门将采取哪些措施帮助未就业毕业生等青年群体就业？

前期，人社部会同有关部门出台做好高校毕业生等青年就业11条政策举措，整合并优化吸纳就业补贴、扩岗补助，延续实施国有企业招聘高校毕业生增人增资等政策，并将政策期限一次性延长2年，稳定就业预期。

当前，高校毕业生正陆续离校，还有一些没有落实就业岗位。为此，人社部门从7月开始启动实施高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，以未就业毕业生等青年为重点，集中力量开展就业帮扶。例如，在强化岗位开发方面，集中兑现扩岗补助、社保补贴等政策，激励重点领域、重点行业企业吸纳毕业生。加快事业单位公开招聘、“三支一扶”招募工作，做实公共部门岗位招录工作。开展创业资源对接服务季活动，提供创业信息发布、场地对接等支持，助力自主创业。

其中，“三支一扶”计划是人社部会同有关部门联合实施的高校毕业生基层服务项目，每年选派一批毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务。截至去年底，通过“三支一扶”计划，累计向基层选派55.2万名毕业生，其中近七成服务期满人员继续留在了基层。

“总之，人社部门将全力以赴，强化政策落地见效，做实做细就业服务，支持高校毕业生等青年到各行各业施展才华、建功立业。”运东来说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经