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新能源发电装机规模首超煤电（新数据 新看点）

并网太阳能发电装机容量达7.1亿千瓦

2024年07月24日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月23日电  （记者丁怡婷）记者23日从中国电力企业联合会获悉：上半年，全国新增发电装机容量1.53亿千瓦，其中，新增并网风电和太阳能发电装机容量1.28亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到84%。

　　截至6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，煤电11.7亿千瓦，占总发电装机容量的38.1%；并网风电装机容量4.7亿千瓦，并网太阳能发电装机容量7.1亿千瓦，合计达11.8亿千瓦，占总装机容量的38.4%，我国新能源发电装机规模首次超过煤电，电力生产供应绿色化不断深入。

　　当前，我国新能源发电发展势头强劲，已成为新增投产电源的主力。西藏八宿县，全球在建最高海拔风电项目的首台风机吊装完成，场址平均海拔5050米；辽宁营口市，全球单机容量最大风电机组启动发电，每年可输出7400万千瓦时清洁电能；江苏连云港市，全国最大海上光伏项目开工，预计今年9月首次并网……今年以来，“风光”项目多点开花，投资和建设力度加大。

　　上半年，全国重点调查企业电力完成投资合计5981亿元，同比增长10.6%。其中，电源完成投资3441亿元，同比增长2.5%，非化石能源发电投资占电源投资的比重达85%。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月24日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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