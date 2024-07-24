本报记者 刘佳华

图为中蓝电子马达自动化车间。

甘晓越摄（人民视觉）

数据来源：国家统计局

“昨天单班次投入了2万套原料，少量产品位移不够，请各部门研判。10点，大家一起开个攻关会。”走出车间，孟庆发掏出手机群发了一则通知。

十几天前，一家国产手机品牌发布新款手机，摄像头部分搭载了由辽宁中蓝电子科技有限公司最新研制的第四代记忆合金马达，孟庆发正是这款马达的项目经理。产品上市，孟庆发丝毫没有放松，仍是每天早早往车间跑。

上午10点，会议准时开始。

“是算法没驱动到固定高度，还是产品结构上有瑕疵？”孟庆发开门见山。

“检验过了，算法没问题。”在项目团队中担任算法测试控制负责人的霍亮语气坚定。

“结构也没问题。”陈佳鑫主要负责结构设计和建模，对产品细节烂熟于心。说着，他打开电脑，向大家展示，“我做了个分析报告，可能是某台自动化生产设备的问题，请朋辉也看看。”

“确实，我也认为是自动化设备的问题。”负责工艺的郭朋辉仔细翻阅分析报告，给出判断。郭朋辉今年27岁，但在工艺方面的专业能力有目共睹。产品研制之初，他和客户方派来的科研人员合作，解决了不少工艺难题。

“我们马上排查。”设备开发工程师徐良立即回应。在中蓝电子，生产马达、摄像头的自动化设备90%以上由企业自主研发，既自主可控，又适配性强。

会后不到2小时，磨损的设备被及时排查、更换，问题顺利解决。

“像这样的会，几乎每天都要开，进行技术攻关和头脑风暴，不断解决问题、完善产品。”孟庆发介绍，项目团队3年前组建时，公司从研发、工艺、算法等部门抽调精兵强将，骨干成员平均年龄30岁。

2022年，团队研制的第一代8线记忆合金马达产品首发，推力大、无磁干扰、体积小、重量轻，打破了传统电磁马达的技术壁垒。此后，他们又根据客户需求和行业发展要求，对产品迭代升级，良率、制程、工艺日趋成熟。今年，第四代产品正式量产。截至目前，几代产品已应用于超2000万台国内品牌手机。

郭朋辉的手机，搭载的就是他们研制的记忆合金马达。“每次拍照，总是不自觉地带着‘审视的目光’，反复对焦，感受马达性能，希望为产品下一次迭代提供建议。”他笑道。

产品迭代升级，绕不开科技攻关。“我们的马达和国外同类产品相比，长宽都要小1毫米。让更小的马达拥有更优的性能是我们产品迭代的关键。”中蓝电子副总裁、中蓝研究院院长吴发权说，每0.1毫米的突破，都凝聚了研发人员的无数心血。

陈佳鑫深有体会。前段时间，为了在厚度小得多的材料上维持强度不变，他一次又一次进行结构设计、仿真建模，反复验证性能，才找到最优解。如今，搭载最新一代产品的手机摄像头，主摄所占空间减少38%，对焦速度最大提升45%。

记忆合金马达的研发迭代，恰是中蓝电子依靠科技创新发展壮大的缩影。这家坐落在辽宁省盘锦市高新区的科技型企业，不断加大研发投入，最初“4张桌子7个人”，如今拥有7000名员工，组建了多个前端产品研发团队，不断突破关键技术。目前，公司拥有专利技术1600余项，承接了国内各手机品牌摄像头马达国产替代90%的订单。

创新链也牵动产业链。在中蓝电子厂区不远处，光学电子供应链产业园加速建设，眼下，首批20余家供应商企业正陆续入驻园区。

本期统筹：祁嘉润

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经