本报北京7月23日电 （记者吴月辉）记者23日从中国科学院物理研究所获悉：我国科研团队在嫦娥五号带回的月球样品中，发现了月球上一种富含水分子和铵的未知矿物晶体——ULM—1。这标志着科学家首次在返回月壤中发现了分子水，揭示了水分子和铵在月球上的真实存在形式。该研究成果近日在学术期刊《自然·天文学》在线发表。

月球上是否存在水，对于月球演化研究和资源开发至关重要。嫦娥五号采集的月壤样品属于最年轻的玄武岩，是迄今为止纬度最高的月球样品，为月球水的研究提供了新机遇。我国科研团队发现，这种水合矿物分子式中含有多达6个结晶水，水分子在样品中的质量比高达41%。ULM—1的晶体结构和组成与地球上近年来发现的一种稀有火山口矿物相似。地球上，该矿物是由热玄武岩与富含水和氨的火山气体相互作用形成。

该水合矿物的存在为月球火山气体的组成给出了重要的约束。热力学分析显示，当时月球火山气体中水的含量下限与目前地球中最为干燥的伦盖火山相当。这揭示了复杂的月球火山脱气历史，对探讨月球的演化过程具有重要意义。

这种水合矿物的发现还揭示了月球上水分子可能存在的一种形式——水合盐。与易挥发的水冰不同，这种水合物在月球高纬度地区（嫦娥五号采样点）非常稳定。这意味着，即使在广阔的月球阳光照射区，也可能存在这种稳定的水合盐。这为未来月球资源的开发和利用提供了新的可能性。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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