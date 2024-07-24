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一场攻关会折射高技术制造业活力（编辑点评）

祁嘉润
2024年07月24日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　一家高技术制造业企业的攻关会该怎样开？孟庆发和他的团队给出的答案是“直”——直奔主题，直面问题。面对新产品量产过程中出现的新情况，团队成员亮观点、讲意见、摆方案。

　　这场直来直去的技术攻关会，是中蓝电子产品研发之路上的鲜活一幕，也是我国众多高技术制造业企业拼搏奋斗的生动缩影。

　　制造业是实体经济的根基，高技术制造业孕育着制造业的未来。今年以来，高技术制造业加快发展，为推动经济增长发挥了重要作用。上半年，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速高于全部规模以上工业2.7个百分点，增加值占全部规模以上工业的比重为15.8%。

　　快速发展的背后，离不开一家家像中蓝电子一样茁壮成长的科技型企业。开门见山的孟庆发，语气坚定的霍亮，年仅27岁却冷静果断的郭朋辉……越来越多的企业里，实力过硬的年轻人挑起大梁。他们身上的这股闯劲儿，折射出高技术制造业加快发展的蓬勃朝气。

　　快速发展的背后，离不开一系列政策的有力支撑。中央经济工作会议提出，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。前不久，多部门联合发文明确，落实好研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免等结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展……政策持续发力，企业作为科技创新主体的积极性、主动性不断被激发。

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“强化企业科技创新主体地位”“鼓励科技型中小企业加大研发投入，提高研发费用加计扣除比例”。科技型企业把握进一步全面深化改革的时代机遇，科技创新的源泉必将不断涌流，我国经济高质量发展的步子也定能走得更稳更实。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月24日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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