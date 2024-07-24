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今年上半年，新注册的无人机将近60.8万架，较去年年底增长48%

低空经济“飞”到百姓身边（经济聚焦）

本报记者 邱超奕 姚雪青 游 仪
2024年07月24日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：交通运输部
　　制图：张芳曼

　　核心阅读

　　鼓励开发低空驾驶、空中观光、航空展览等特色项目，打造更多商业场景；加速推广低空＋物流、低空＋农业、低空+测绘等产业应用，不断催生新产业、新职业、新动能；辅助开展应急救援、医疗救护和行政执法，完善低空航行服务保障体系……近年来，低空经济蓬勃发展，应用场景持续拓展，不断融入生产生活。

　　

　　农林植保、电力巡检等通航作业稳步增长；空中游览、航空运动等消费新业态加速涌现；应急救援、气象探测等无人机新场景接续推出；无人机末端物流配送实现规模化应用……

　　近年来，低空经济不断融入生产生活。截至目前，持有现行有效民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超1.4万家，持有无人机操控员执照的人员数量超22.5万人。今年上半年，新注册的无人机将近60.8万架，较去年年底增长48%；无人机累计飞行小时数达981.6万小时，较去年同期增加13.4万小时。

　　当前，低空经济有哪些高频应用场景？为用户带来哪些新体验？记者进行了走访。

　　消费服务场景多，助力航拍、空中观光等

　　无人机摄影走向大众。沱江水清幽绮丽，云顶山峭壁入云，全景照片美不胜收。“这些都是我用无人机拍的。”龚杨是四川的一名摄影爱好者，用无人机航拍已有七八年。

　　“以前要爬上山顶才能拍到的照片，现在借助无人机就能快速拍摄，而且视角更加开阔。”在龚杨看来，无人机产品日益成熟，降低了航拍的设备成本和技术门槛，吸引越来越多摄影爱好者购买。

　　低空娱乐项目备受追捧。近年来，多地鼓励开发低空驾驶、空中观光、航空展览等特色项目，打造更多商业场景。

　　俯仰、加速、侧倾，跟随机长口令“花式”飞行……前不久，游客陈向在四川成都金堂县淮州机场沉浸式体验了一次直升机驾驶，新鲜有趣的体验让他很兴奋。成都通用机场运营管理有限责任公司飞行部负责人王金龙介绍，今年上半年，来淮州机场体验飞行驾驶的游客近3万人次，每天平均飞行100架次。

　　通航载客运输前景广阔。近年来，通航载客运输已在多地实现常态化服务，累计开通100多条短途航线，年运输旅客峰值约7万人次，满足了特定情况下的运输消费需求。

　　“我们调研发现，大城市群内城际间的空中通勤是一个潜在市场。”深圳市无人机行业协会会长杨金才表示。中国民航大学低空经济与低空交通研究中心主任覃睿分析，随着相关技术完善和推广应用，低空飞行场景将得到进一步拓展。

　　产业应用效益好，赋能物流、农业、测绘

　　除了消费领域，低空经济还在为诸多产业赋能，低空+物流、低空+农业、低空+测绘等产业应用加速渗透。

　　——拓展物流应用场景。“比想象的还要快！”在江苏无锡市梁溪区工作的张新，收到来自本市新吴区一家单位快递来的合同，“对方下单时间是11点，很快就送到了。”这单快递正是由顺丰旗下无人机“空中快线”完成的。

　　顺丰公司新吴区宝龙事业部负责人李志远告诉记者，无人机主要运载文件、钥匙、药品等轻质件，相比常规运送方式，无人机直送可以节省一半时间。无锡市交通运输局低空处副处长蔡羽表示，将大力发展无人机配送场景，加速布局空中快递网络，支持企业开展商务闪送、快件转运、特色生鲜等低空物流业务。

　　中国民航局有关负责人介绍，近年来，民航局陆续出台《城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器（轻小型）系统技术要求》《城市场景轻小型无人驾驶航空器物流航线划设规范》等相关标准，助力城市轻小型无人机物流应用场景落地。

　　覃睿分析，目前低空物流主要是轻小型无人机末端配送，与地面运输相比渗透率较低。未来大型物流无人机用于中长途运输，还有很大增长空间。

　　——赋能智慧农业发展。7月上旬，海南乐东黎族自治县，果农赖荣钦的百亩芒果园早已采收完毕，但仍能看到他忙碌的身影：“收完果还要防治病虫害。”3000多棵果树，过去靠人工打药得忙活3天。使用无人机后，五六个小时就能完成，相比人工喷洒还能大幅节水。

　　除了给果园打药，无人机还能为农田施肥、播种。4年多来，赖荣钦陆续添置了5台无人机，除了自用，还为乡亲们提供服务，累计服务面积超过50万亩。

　　——助力测绘降本增效。“设备正常，可以起飞。”口令响起，多旋翼无人机缓缓升空，飞行于四川涪江之上。飞行过程中，无人机搭载的五镜头倾斜相机开启空中拍摄模式，从不同角度对涪江两岸进行数据采集。

　　无人机作业测量范围大、人力投入少、耗时短、效率高，相比传统测绘能节省约2/3的成本。“这些影像资料将用于数字孪生流域平台搭建数字底板，为智慧水利业务提供基础支撑。”四川遂宁水文水资源勘测中心船山测报中心主任彭剑说。

　　“低空经济是实体经济与数字经济深度融合的体现，不但直接服务于农业、工业、服务业，其生产制造和创新应用还能带动新材料、金融、通信技术、人工智能等产业发展，不断催生新产业、新职业、新动能。”南京航空航天大学副校长吴启晖说。

　　公共服务作用强，辅助救援、救护、执法

　　从应急救援、医疗救护到行政执法，无人机用于公共管理和服务的场景越来越多，成为辅助开展保障、监督、执法活动的有效工具。

　　提升应急救援能力。近日，一场火灾扑救演练在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州某商场举行。“起飞，侦测火场形势！”该州消防救援支队支队长刘利涛一声令下，两架侦查无人机升至商场冒烟位置。在消防通信指挥车大屏上，回传画面清晰可见，消防人员运用无人机搭载的热成像设备侦测火源，并引导疏散被困人员。“我们组建了6个无人机应急通信保障小组，每周开展航拍侦察、精准抛投、通信保障等科目演练。”支队一级督导员庞霖介绍，自2018年以来，支队使用无人机参与了200余次火灾扑救，救援20余名群众。

　　服务医疗物资运送。傍晚时分，江苏南京浦口人民医院急诊室送来一名失血性休克患者，在紧急输血后，手术仍需要大量血液。医院输血科第一时间联系南京红十字血液中心。恰逢晚高峰拥堵，如何保证时效？血液中心立即启动“低空送血航线”。“接到任务后，我们迅速行动，近15公里的直线距离，仅用16分钟就将血液送达医院。”执行任务的天策智诚公司总经理刘彪说。

　　助力海上监测巡查。黄海海面风高浪急，一款无人直升机在开展海事作业。100多公里外的山东威海海事局指挥控制大厅里，工作人员看到小型渔船驶入专用航道，随即通过无人机上的定向扩音设备对渔船远程喊话，保障航道安全。“我们对这款无人直升机专门做了防腐蚀和抗风设计，能够抵御8级大风。”航空工业直升机所工程师王鹏介绍，该机最远遥控距离达150公里，能承担海上应急救援、调查取证等任务，“相比乘坐直升机巡查，无人机成本更低、安全性更高，通信距离也大大拓展。”

　　中国民航局有关负责人介绍，近年来已建成32个省市级飞行服务站，并开辟应急、抢险、救援等特殊情形飞行计划审批“绿色通道”，进一步完善低空航行服务保障体系。下一步，民航局将持续提升安全监管效能，推动低空空域资源充分利用，积极拓展应用场景，增强规范化、规模化、网络化、智能化运行水平，助力低空经济蓬勃发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月24日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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