本报记者 李心萍

炎炎夏日，出行需求火热。中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）的数据显示，自暑运启动以来，7月1日至22日，全国铁路累计发送旅客3.07亿人次，同比增长6.5%，突破3亿人次大关，日均发送旅客1397.6万人次。

列车飞驰，积极满足出行需求——

池黄高铁、兰张高铁兰武段、日兰高铁庄寨至兰考段……铁路部门用好新线能力，统筹高速铁路和普速铁路资源，精心制定列车开行方案，加大客运能力投放。自暑运启动以来，全国铁路日均开行旅客列车10809列。

“我们将在实施三季度列车高峰运行图的基础上，每日安排增开临时旅客列车276列，较2023年同期增加128列。”国铁集团客运部有关负责人说。

温情服务，不断提升旅行体验——

暑运，以学生流、旅游流、探亲流为主，儿童旅客数量大幅增加。为更好服务儿童旅客平安出行，铁路部门推出各类贴心服务。

“小朋友，把手环戴好，就不怕走丢了。”7月16日，在福州开往成都东的D2242次动车组列车上，列车员曲木伍呷正在给小旅客秦舒朗戴上“防丢手环”。

暑运期间，D2242次列车上儿童旅客比往常翻了一番，针对小旅客易在车厢间跑动而找不到自己位置的情况，福州客运段准备了“防丢手环”，将家长电话、车厢座位号等信息写在手环上，方便工作人员帮孩子找家长。

开启绿色通道，护航“萌娃”暑运出行；开设安全“小讲堂”，提升儿童旅客安全意识； 送上“清凉包”，让出行更舒心……铁路部门持续推陈出新，优化便民服务。

夏日值守，贴心守护出行安全——

眼下，正值“七下八上”防汛关键期，铁路部门持续加强防洪重点处所的巡守监护，对主要设备设施进行全面排查整治，确保状态良好。

“最近，河南多地迎来暴雨，我们坚持‘超前防、主动避、有效抢’的工作思路，24小时观云追雨识水，实时观测记录降水影响范围内的桥梁、路基、涵洞水位，全面掌握铁路沿线地形地貌、水系分布、周围环境变化。”国铁集团郑州局月山工务段段长秦晓乐说，同时，积极利用无人机巡检、24小时视频动态监测等技术，对线路区段路堑边坡及桥梁隧道等防洪关键处所进行全面排查，及时消除和防范线路风险隐患，为列车安全畅通保驾护航。

国铁集团预测，今年暑运（7月1日至8月31日），全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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