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市场监管总局与国家发展改革委深化信息共享

2024年07月24日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月23日电  （记者林丽鹂）记者7月23日从国家市场监督管理总局获悉：近年来，市场监管总局与国家发展改革委通过深化合作，在信息共享领域取得显著成果，为优化营商环境、促进民营经济高质量发展奠定了坚实基础。

　　为推动政务信息整合共享，自2017年起，市场监管总局就与国家发展改革委建立了信息共享合作关系，向全国信用信息共享平台推送企业基础信息，为各部门依法履职强化数据支撑。截至2024年6月底，共推送企业基础信息1.04亿条，为15个中央部门和31个省级地方政府累计提供查询和验证接口使用量16.76亿次。

　　为支持全国中小企业融资综合信用服务平台建设，自2021年起，市场监管总局向国家发展改革委共享企业登记注册、企业年报、经营异常名录情况、严重违法失信名单等10项信息，使金融机构能够更加全面准确判断企业经营状况和信用水平，推动化解金融机构对中小企业不敢贷、不愿贷倾向。截至2024年6月底，国家发展改革委已调用接口773.28万次。

　　国家发展改革委每月定期向市场监管总局提供包括企业行政处罚、行政许可在内的“双公示”信息、诚实守信相关荣誉信息、信用修复结果信息，至今已累计共享超过1.36亿条数据，丰富了国家企业信用信息公示系统的数据资源，为市场监管部门实施精准监管、开展企业信用风险分类等工作提供了支持。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月24日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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