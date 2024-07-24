人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“知识产权挂钩贷款”在渝落地

发明专利越多贷款利率越低

2024年07月24日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报重庆7月23日电  （记者沈靖然）记者从中国人民银行重庆市分行获悉：日前，重庆立鼎科技有限公司（以下简称“立鼎科技”）获得一笔贷款利率与企业发明专利数量挂钩的贷款，企业发明专利越多贷款利率越低，这笔“知识产权挂钩贷款”在渝落地。

　　立鼎科技是一家小微民营高新技术企业和专精特新企业，近期流动资金吃紧，急需融入低成本资金纾困解难。华夏银行重庆分行为其创设匹配了“知识产权挂钩贷款”这一创新金融产品，在5个工作日内发放贷款400万元。该类贷款利率随着企业发明专利数量的增加而降低，可降低企业融资成本、平衡企业偿付贷款的压力，又有助于提高企业技术研发的积极性。

　　今年以来，中国人民银行重庆市分行深入推进“一行一品”产品创新，除了“知识产权挂钩贷款”外，重庆的金融机构还陆续落地了“经营成果挂钩贷款”“认股权+贷款”“新重庆人才贷”“科企梯度贷”“股债联动贷”“易创知识产权贷”等多款针对科技型企业的创新产品。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月24日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
废水变“活水” 工业废水高效利用激发经济发展绿色动能
　　水是支撑经济发展的战略性资源。近日，工业和信息化部办公厅印发《关于开展2024年工业废水循环利用典型案例征集工作的通知》，开展工业废水循环利用典型案例征集工作，推动更多企业提升用水效率，实现节水减污新跃升。…
挖掘“清凉经济”潜力 业界多举措迎暑期消费潮
　　人民网北京7月23日电 （记者许维娜）入夏以来，“清凉经济”正成为文旅市场的新热点。应对这一热潮，各地文旅部门不断创新举措，将“凉资源”转化为“热经济”，激活文旅消费。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部