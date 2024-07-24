“知识产权挂钩贷款”在渝落地
发明专利越多贷款利率越低
2024年07月24日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆7月23日电 （记者沈靖然）记者从中国人民银行重庆市分行获悉：日前，重庆立鼎科技有限公司（以下简称“立鼎科技”）获得一笔贷款利率与企业发明专利数量挂钩的贷款，企业发明专利越多贷款利率越低，这笔“知识产权挂钩贷款”在渝落地。
立鼎科技是一家小微民营高新技术企业和专精特新企业，近期流动资金吃紧，急需融入低成本资金纾困解难。华夏银行重庆分行为其创设匹配了“知识产权挂钩贷款”这一创新金融产品，在5个工作日内发放贷款400万元。该类贷款利率随着企业发明专利数量的增加而降低，可降低企业融资成本、平衡企业偿付贷款的压力，又有助于提高企业技术研发的积极性。
今年以来，中国人民银行重庆市分行深入推进“一行一品”产品创新，除了“知识产权挂钩贷款”外，重庆的金融机构还陆续落地了“经营成果挂钩贷款”“认股权+贷款”“新重庆人才贷”“科企梯度贷”“股债联动贷”“易创知识产权贷”等多款针对科技型企业的创新产品。
《 人民日报 》（ 2024年07月24日 10 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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