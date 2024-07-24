本报北京7月23日电 （记者丁怡婷）23日发布的《中国天然气发展报告（2024）》显示，我国天然气基础设施加快建设，储气能力进一步提升。2023年，全国长输天然气管道总里程12.4万公里，较上年增加超4000公里；全年新增储气能力76亿立方米，全国液化天然气总接收能力1.2亿吨/年左右。“全国一张网”互联互通，按照市场和用户需求灵活调运，保供形势稳中向好。

2023年，我国天然气消费重回快速增长，消费规模再创新高。天然气在一次能源消费总量中占比8.5%，较上年提高0.1个百分点；勘探开发持续发力，增储上产成效显著。2023年，国内天然气勘探取得一系列重大成果，陆上超深层、深水、非常规气勘探取得重大突破，在塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地等区域发现多个千亿立方米级大气区；油气体制改革持续深化，市场活力显著增强。我国持续提升矿业权市场活力，2023年共挂牌出让31个油气探矿权，面积达2万平方千米。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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