本报北京7月23日电 （记者李心萍）由中国钢研科技集团有限公司研发生产的我国首台套超大型热等静压装备HIPEX1850日前正式发布，这是目前国内最大、世界第二大尺寸的热等静压装备，可用于航空航天等领域大型核心零部件的加工处理。该装备的发布，标志着我国热等静压装备研制技术在设备尺寸、加工参数、模块化设计、智能化控制、设备稳定性等方面取得重大进展。

据介绍，经过热等静压工艺处理的材料，耐磨性、耐腐蚀性以及综合机械性能可获得极大提升，材料疲劳寿命大幅提高。热等静压技术是航空航天、电力能源、燃气轮机、消费电子、医疗、半导体等高端制造领域关键零部件生产的必要一环，是推动我国战略性新材料及核心零部件自主研发的关键工艺技术。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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