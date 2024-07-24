刘温馨

在创新的长跑中，既需要企业、科研机构持续投入，也需要政府部门营造有利于创新的良好环境。绵绵用力、久久为功，科技创新、产业创新必将结出更多硕果

前不久到上海采访，一则创新故事令人印象深刻：2022年9月，首台国产质子治疗系统获批上市，迄今临床治疗患者数已超过160例，大幅降低了患者治疗负担。据介绍，这一设备于2012年立项，攻关研发逾10年，在紧凑型同步加速器结构等关键技术上取得发明专利55项、实用新型专利18项。研发机构负责人感慨，“持续攻关原创性、颠覆性科技创新成果，这条路我们走对了，还要坚定走下去！”

类似“十年磨一剑”的例子并不鲜见：中国科学院物理研究所团队自上世纪70年代起就开始研究固态电池，如今研发出的磷酸铁锂固态储能电池业内领先；我国首台完全自主知识产权F级50兆瓦重型燃气轮机自2009年启动项目攻关，上下游近300家单位历经4000多个日夜才啃下“硬骨头”……这些例子说明，实现科技创新不可能一蹴而就，需要经过年复一年、日复一日的技术攻关。

其实，无论是实现原创性、颠覆性科技突破，还是推动科技成果转化为现实生产力，都需要保持足够的耐心与恒心。4月30日召开的中共中央政治局会议部署因地制宜发展新质生产力时强调“要积极发展风险投资，壮大耐心资本”。从更广泛的意义上来说，“耐心资本”指人们面对复杂环境、诸多不确定性时，依然愿意走过从“播种”到“长成参天大树”这个漫长周期的耐心和勇气。在创新的长跑中，既需要企业、科研机构持续投入，也需要政府部门营造有利于创新的良好环境。

要瞄准关键、更好保护科研人员的创新积极性。为科研人员松绑减负，保护好其拼劲、闯劲、韧劲，是推动创新成果不断涌现的关键所在。例如北京生命科学研究所实行“选人不选题”机制，实验室想做什么研究、怎么做，所里从不干涉，也不会要求何时出成果、发多少论文。不用写“命题作文”，科研人员得以大胆探索、潜心钻研。下一步，要健全激励机制和保障体系，通过提供稳定的科研经费支持、设立科研成果奖励机制、优化科研环境等，让更多科研人员能够心无旁骛投身创新。

要聚焦重点、助力科创型企业茁壮成长。在湖北武汉，光谷实验室通过人才、资金以及市场推广等多方面支持，让一批难以“走出实验室”的原创成果跨越了科创“死亡之谷”。从融资贷款到成果转化，科创型企业在发展初期往往会面临多方面挑战。要瞄准科技成果转化的关键环节，通过“扶上马、送一程”，破解科创型企业“成长的烦恼”，让更多“好种子”生根发芽、开花结果。

要保持恒心、循序渐进积蓄创新能量。经过多年发展，如今的福建宁德市拥有世界最大的聚合物锂离子电池生产基地，锂电新能源产业的年产值近3000亿元，产业规模领跑全球。这样的成功离不开10多年来的长期耕耘——早在2011年，宁德就前瞻性布局动力电池产业链，政府和龙头企业一起“查缺补漏”引进配套，给予优先供地、设备补贴、专项资金等要素保障。期待更多地方长远谋划、科学布局，一年接着一年干，推动适合本地资源禀赋、产业基础、科研条件等的新产业、新模式、新动能逐步成长壮大。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。绵绵用力、久久为功，科技创新、产业创新必将结出更多硕果，发展新质生产力的新动能必将更加强劲。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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