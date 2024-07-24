本报记者 李心萍

7月10日，随着X8017次全程时刻表中欧班列（武汉—杜伊斯堡）从吴家山站开出，今年以来中欧班列累计开行达1万列，较去年提前19天破万列，累计发送货物108.3万标箱，同比增长11%，呈现量质齐升的良好态势。

通道能力稳定增长。铁路部门积极推进阿拉山口等国内铁路口岸站、天津新港等发运站扩能改造及滨绥铁路绥芬河至国境线等铁路通道补短板项目建设，提升中欧班列通道运输能力和口岸换装能力。积极参与跨里海国际运输走廊建设，形成了稳定的运行线路，上半年累计开行南通道中欧班列111列，同比增长15倍。

运输组织不断优化。各地铁路部门坚持以市场需求为导向，科学调整班列开行线路和开行周期，我国境内目前已铺画时速120公里的图定中欧班列运行线91条，联通中国境内61个城市；优化中欧班列作业流程，补强设备设施和作业人员，对中欧班列优先承运、优先装车、优先挂运，全程重点盯控，确保安全稳定高效运行；各大铁路口岸站对中欧班列实行优先办理，协同海关、边检等联检部门完善95306数字口岸系统功能，积极推广铁路快速通关业务模式，提升中欧班列全程通关效率和便利化水平。与沿线国家铁路部门加强沟通协商，扩大全程时刻表中欧班列开行规模，自6月15日起，全程时刻表中欧班列开行由每周5列增至每周17列，重庆、武汉、广州、义乌等城市首开全程时刻表中欧班列，受到广大客户青睐。

服务水平持续提升。优化班列产品供给，大力开行定制化班列，推出邮政物资、光伏、冷链、商品汽车专列等特色班列产品，为客户提供高品质的国际物流服务。在中欧班列沿线15个国家建立铁路箱还箱点101个，方便客户用箱还箱。积极应用北斗卫星定位、5G等新技术，落实装载加固、安检查危等措施，保障中欧班列安全稳定运行。发挥中欧班列客服中心作用，优化中欧班列门户网站服务功能，打造“一站式”综合服务平台，7×24小时为全球客户提供联运单证处理、货物追踪、专业客服等基本服务，推出门到门运输、代理报关、综合物流、全程保险等特色增值服务，较好满足了客户需求。大力开展科研攻关，成功解决新能源汽车和消费型锂电池铁路运输安全难题。目前，中欧班列运输的货物品类达53大类5万余种，综合重箱率稳定在100%。

辐射带动效应日益凸显。目前，中欧班列运输服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，有效扩大了中国与沿线各国经贸往来。中欧班列（广东）助力粤港澳大湾区众多知名制造业品牌出口。中欧班列（西安）与公路、海运等运输方式有序衔接，大力发展公铁联运、海铁联运，为多家西安本地企业提供全程物流解决方案。积极探索创新中欧班列“全程时刻表+”分拨模式，与公路运输紧密衔接，提供班列两端全链条物流服务，减少中转环节，压缩运输时限。中欧班列（山西）搭载车轮、不锈钢、太阳能光伏组件等产品抵达共建“一带一路”国家，成为山西加快打造内陆地区对外开放新高地的重要通道。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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