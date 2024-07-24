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国网南阳供电公司——

促进新能源高质量发展（新视点）

彭清峰 陈草原
2024年07月24日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，我国风电、光伏等新能源保持高速度发展、高比例利用的良好态势，这也对电力系统的抗风险能力和灵活调节能力提出了更高要求。国网河南省电力公司南阳供电公司按照“因地制宜、试点先行”的思路，以邓州市为试点，主动对接、探索实施一系列促进新能源高质量发展的创新举措。

　　——网源协同，提升电网承载能力。

　　“‘十四五’以来，我们新增变电容量423兆瓦，将邓州电网整体供电能力提升36%，提高了对新能源的接纳配置能力。”国网南阳供电公司发展策划部主任胡志勇介绍道。在邓州市，国网南阳供电公司先后投资新建及扩建220千伏变电站1座、110千伏变电站3座、35千伏变电站2座，配出线路35条，进一步优化网架结构，保障了新能源灵活接入、可靠送出。

　　国家电投位于邓州市的一处创意产业园区光伏发电项目，以“光伏+厂房屋顶”的形式自发自用、余电上网，助力企业绿色生产。“6月中旬，客户提出光伏用电申请，我们全力协助完成各类审批手续，提前5天完成审批。”国网邓州市供电公司营销部主任陈卓说。

　　未来3年，国网南阳供电公司还将持续加大投资力度，重点推进9项输变电工程建设，加快1500余项配电网项目落地，推动邓州市户均配变容量再提升20%以上。

　　——网储协同，提升电网调节能力。

　　邓州市张村镇杨场村是当地分布式储能项目试点村。“我们村10多家安装了光伏板，中午时发电多，用不完又存不住。安装储能装置后多发的电可以存起来，十分便捷。”村干部杜玉建说。

　　国网南阳供电公司积极推动邓州市独立储能、配套储能、台区储能、用户侧储能等全类型、规模化布局，探索建立储能并网绿色通道。主动服务中广核独立储能项目建设，并网后在强化邓州电网调峰及平衡能力的基础上，可提升新能源开发容量100兆瓦。推动光伏企业与国网河南综合能源公司开展合作，在备案、报装、消防、验收、检测和信息接入等方面做好保障，投资建设分布式储能。

　　——网荷协同，提升负荷响应能力。

　　7月2日，在邓州市灵水宽境小区充电桩项目建设现场，供电公司营销服务人员向新能源车主宣传“峰、平、谷”分时电价政策，以及充电桩预装“电等车”服务，推动新能源汽车通过车网互动等形式参与电网调节，降低车主用电成本。

　　同时，国网南阳供电公司引导邓州市760余户重点工商业客户合理调整生产时段，增加午间用电负荷，促进新能源消纳。他们还配合邓州市政府做好虚拟电厂建设规划，搭建虚拟电厂管理平台，统筹区内分散的充电桩、空调负荷、分布式光伏等资源，参与需求响应和市场化交易，提高资源利用效率。

　　通过加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，南阳市新能源快速发展，已超越煤电成为当地第一大电源，绿色低碳转型步伐加快。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月24日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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