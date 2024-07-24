王 珂 王馨玉

上海启动“上海之夏”国际消费季，推进国际消费中心城市建设。图为人们在南京路商业步行街休闲购物。

严大明摄（人民视觉）

漫步上海今潮8弄特色街区，欣赏老建筑的同时，沉浸式感受现代商业的潮流气息；来到重庆天地国际友城美食街，了解全球美食文化，品味世界各地风味；走进天津老字号品牌城市集合店，在精心打造的集市场景中，体验捏面人、吹糖人等传统文化……2021年，我国开始在上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市开展国际消费中心城市培育建设。三年来，商务部会同相关部门，与五个城市一道推动培育建设各项任务落实落细，取得阶段性成效，有效增加了市场新供给，有力激发了消费新活力。

紧扣“国际”，集聚全球优质消费资源

具有悠久历史的王府井步行街，在北京享有“金街”的美誉。

行走在王府井步行街，古老的飞檐翘角与现代摩天大楼并肩而立，历史的厚重与现代的时尚交相辉映，让镌刻着岁月痕迹的历史老街，焕发出新的独特魅力。

走进王府井步行街的apm购物中心，国际、国内各大品牌各种品类的潮流商品琳琅满目。这家购物中心此前为新东安市场，经过改造提升，聚焦“首店经济”， 引进了大批品牌首店、概念店，并持续引进电影IP展、艺术展、动画展等，从传统百货变身为深受消费者欢迎的一站式购物商场。

在北京王府中环购物中心西侧的一座三进四合院，来自澳大利亚的化妆品品牌伊索在这里打造了一家中式四合院里的门店。国际商业品牌与老北京传统文化场景融合，吸引了众多消费者。

王府井步行街的新看点，是北京因地制宜建设国际消费中心城市的生动实践。作为建设国际消费中心城市的重点任务之一，北京优化均衡全市消费地标布局，提升改造传统商圈，推动大型商业设施落地，打造了一批彰显文化时尚魅力的消费地标。

国际消费中心是现代国际化大都市的主要功能之一，具有强大的消费实现、引领和带动作用。新时代以来，我国消费市场持续快速发展，消费结构不断升级，部分城市消费规模大、发展快、潜力足，国际化程度显著提升，辐射带动作用不断增强，已具备培育国际消费中心的基础和条件。

商务部2021年发布的《培育国际消费中心城市总体方案》提出，“从提升国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度和政策引领度五个维度发力，补齐短板弱项，发挥城市资源禀赋优势，强化各自特色，增强国际竞争力和吸引力。”

优化境外旅客支付环境是提升国际消费中心城市消费环境的重要一环。2023年以来，上海推动重点商圈、特色商街、餐饮美食、星级酒店、旅游景区、机场车站等消费场景优化支付环境。2024年上半年，实现5万家商户、超7万台终端支持受理外卡支付，较去年年末分别增长了1.8倍和1.1倍。

作为广州城市商圈的“双子星”，“天河路—珠江新城”在城市消费体系中扮演了重要角色。在建设国际消费中心城市的过程中，广州将两个商圈作为一个整体进行谋划，通过顶层设计，打造业态完整、相互补充、舒适便利的消费产业体系。

聚焦“消费”，推动消费提质升级

建设国际消费中心城市，要紧扣“消费”，全力打造消费升级的新高地，全面提升城市商业环境和消费水平，建设一批具有全球影响力的标志性商圈，打造若干引领全球消费潮流的风向标，促进消费提质扩容，把消费潜力充分激发出来，为构建新发展格局提供坚实的内需基础。

在上海，大规模综合性消费节庆活动“五五购物节”已成为加快建设国际消费中心城市的标志性活动。上海相关部门数据显示，今年第五届“五五购物节”期间，上海支付端日均消费金额63亿元，较购物节前一月日均增长4.4%。重点监测27个商圈78家企业到店客流9054万人次，同比增长7.1%。

色彩绚丽的霓虹、鳞次栉比的高楼，“一站式”的消费，在广州“天河路—珠江新城”商圈，无论是休闲购物还是文化体验，都能找到理想的去处。

天河路商圈分布着太古汇、天环广场、万菱汇、正佳广场、天河城、VT101维多利广场等23个综合商贸载体，沿线超过1万家商户。珠江新城商圈坐拥高德置地、花城汇、K11、国金天地等商业综合体，给消费者带来一站式购物体验。经过统一布局的商圈连点成线，成为当地居民和游客购物休闲的热门之选。

消费新场景、新业态、新模式，是创新消费供给、激发消费潜力的有力抓手。各地在培育建设国际消费中心城市过程中，把打造消费新场景、新业态、新模式作为一项重点工作。

在吸引全球品牌的同时，北京等城市加快培育本土品牌。借力国际消费中心城市建设，一批老字号焕发新活力。今年1月，全聚德新品牌“全聚德·站台”北京站店开业，旅客可现场点餐品尝烤鸭。在北京大兴国际机场，首农食品集团旗下三元、六必居、月盛斋等多个老字号品牌展出特色产品。菜百全国首发“喜”字“龙年金银纪念章”，中国书店琉璃厂店举办“时代记忆”优秀文学作品首发期刊展，北京金漆镶嵌艺术博物馆举办首届燕京八绝礼品展……越来越多精品国货走进机场、车站、社区，迎来发展新机遇。

在天津，海河水系穿城而过，游船航线多了起来，特色体验更加丰富，相声船、演艺船等特色文化消费游船受到游客追捧。天津还利用国家海洋博物馆、泰达航母主题公园等载体，推出“夜游”博物馆、烟花礼炮秀、七彩盐田等海洋文明主题消费项目。依托五大道历史文化资源，吸引文艺书店、古风花艺、国风手作、国潮精品等文创品牌集聚，静园等成为热门打卡地。“西北角”早餐打卡地，今年“五一”假期日均客流量突破10万人次。

突出“中心”，强化示范带动作用

国际消费中心城市建设要突出“中心”，不断强化辐射带动和示范引领作用，通过中心城市的辐射作用，带动周边区域发展，在更大范围内形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

北京举办全球首发节、天津推出2024天津时装周、河北开展家居以旧换新活动……为发挥好北京、天津培育建设国际消费中心城市的带动作用，深入推进京津冀协同发展，京津冀三地携手打造消费季，推出特色购物、旅游休闲、文化演艺、体育赛事等精品活动。三地签署了《深化京津冀区域市场一体化商务发展合作协议》，推出大运河京冀通航旅游线路，联手丰富消费供给，激发消费潜能。

《培育国际消费中心城市总体方案》提出，“以培育城市为核心，聚集整合区域消费资源，强化优势互补、协调联动，建立‘以周边支撑中心、以中心带动周边’的区域联动机制，推动城市群消费一体化发展，形成共建共享国际消费中心城市的培育模式，更好服务国家区域重大战略、区域协调发展战略及现代化都市圈建设。”

乘坐轨道交通2号线探访重钢旧址、到重庆小面产业园见证一碗小面的诞生、到长安全球研发中心了解新能源汽车的黑科技……在重庆，一批新意十足的主题旅游精品线路，受到游客欢迎。此外，嘉陵新村44号、荒野花园等步道场景陆续呈现，戴家巷“崖边的盒子”吸引100家特色小店入驻，三层马路“小黄楼”引进新消费业态，成为青年消费群体City Walk（城市漫步）的热门打卡地。

重庆牵手四川，打造富有巴蜀特色的国际消费目的地。以成渝双城消费节为载体，整合成渝双城各大商圈、特色街区、文旅空间等优势资源，联动川渝100家购物中心、1000余家重点企业和上万个品牌商家，联合开展500余项双城联动促销活动，联动发布60余个川渝两地特色消费新场景及10条巴蜀文化主题旅游线路，增强区域消费影响力、吸引力、带动力，向全国各地展示“巴渝新消费”和“蜀你安逸消费”的独特魅力。

目前，重庆和四川已实现营业执照“互办互发、一日办结”，重点商标品牌、高价值专利、优质地理标志协同保护和企业信用报告同步互认，并在食品安全、广告监管、打击传销等方面开展交叉检查、联合执法。

商务部相关负责人表示，建设国际消费中心城市要推动高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化，更好满足人民美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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