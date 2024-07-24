齐志明

打通销售、流通、生产各环节堵点，促进产销对接更顺畅，推动消费帮扶工作迈上新台阶

根据客户需要，黑龙江延寿县开发出不同规格包装的香米产品，实现产销两旺；借助电商平台，湖北丹江口市汉江村的叶菜有了稳定销路，村民的收入也增加了……近年来，各地区各部门开展了一系列卓有成效的消费帮扶工作，有力提升了脱贫群众收入水平，推动了脱贫地区特色产业发展和产品升级。开展消费帮扶，既让脱贫群众实现增收，又让广大市民得到实惠选择，可谓双赢之举。

赣南脐橙、若羌红枣、代县小米……脱贫地区并不缺优质农产品，缺的是稳定的销路。消费帮扶是一项系统工程，需各方协同配合，进一步打通销售、流通、生产各环节堵点，促进产销对接更顺畅，让农产品既能“产得好”，也能“卖得好”，推动消费帮扶工作迈上新台阶。

加大帮扶促销力度。借助定点帮扶、东西部协作等机制，许多脱贫地区的特色农产品找到了特定的销售渠道。为了更好地打开销路，还需要社会各方创新消费场景，改善消费体验，为特色农产品销售创造更好的条件。比如，各级供销合作社可以依托系统经营服务网络优势，引导所属商贸连锁企业、农产品市场和电商企业等各类流通主体抓好消费帮扶专区、专柜建设，加强与脱贫地区农民合作社、农产品生产基地等主体合作，建立紧密的产销对接关系。要推进“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程，帮助脱贫地区优质特色农产品对接大市场。

提高产业发展动力。消费帮扶要与产业帮扶紧密结合，让老乡们增收致富的基础更牢固。要围绕脱贫地区特色主导产业，精准开展科技服务和人才培养，提升特色产业发展关键核心技术，提高产品市场竞争力和附加值。品牌是激发消费潜力的有力抓手，要积极推介优质农产品特色品牌，打造区域公共品牌。

畅通物流运输通道。冷库少、物流慢、数字化能力弱……这些因素影响了农产品的保值增值。为此，要畅通物流运输通道，让农产品流通跑出“加速度”。要持续推进县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站建设，加强农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，拓宽农产品销售半径，提高市场竞争力。

当前，不少消费帮扶的好经验好做法值得推广复制，各地可以相互借鉴交流，尽快实现“市场主导、多方参与、物美价优、协作共赢”的消费扶贫良好局面，推动脱贫地区增收致富、特色产业提质增效。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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