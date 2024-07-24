人民网记者 许维娜

“这里热情好客，美食丰富多样，逛起来十分惬意。感受这些商场里的高科技，我真的相信生活在未来。”不久前，一段英国夫妇在中国旅行的视频在社交媒体上引起了热烈讨论。他们对中国美食的丰富多样、现代化设施的便捷以及安宁的社会环境赞不绝口。

“一路攀爬，当我终于抵达这巍峨的山顶时，竟然发现这里也有5G信号覆盖。”一位英国小哥在社交媒体上发布了这样一段视频，他在中国的爬山经历让他大受震撼，不禁发出感叹。

还有一位外国博主发布关于“中国夜晚安全程度”的视频，收获大量点赞。评论区有网友幽默留言：“在中国，唯一不安全的就是钱包和肚子，美食太多，让人想消费！”这些互动既展现了中国夜晚的安全，也体现了外国游客对中国美食的热爱。

近期，随着外国游客的增多，他们在各大社交平台上积极分享在中国旅行的所见所闻，这些鲜活、真实、充满生活气息的中国故事，获得了众多网友的点赞和认可。这些故事展现了中国魅力，增进了国际社会对中国的了解和认同。

这些温馨而真实的瞬间，正是中国免签政策所带来的积极成果的生动展现，彰显了我国坚定不移扩大开放的决心。

记者注意到，入境游的复苏也有赖于各环节产品和服务的持续优化。

7月15日，国家移民管理局公告，增加144小时过境免签政策适用口岸，并扩大部分口岸免签出入境旅客的可停留范围。至此，中国已经在37个口岸实施144小时过境免签政策，欧洲、美洲、大洋洲、亚洲共54个国家的公民，符合过境等条件的可以从这37个口岸入境中国，停留期间可以从事旅游、商务、访问、探亲等短期活动。

除了过境免签政策，中国目前还对德国、法国等15个国家公民试行单方面免签入境政策，最长可停留15天。

免签入境，可以方便外国人进入中国，吸引更多外国人来中国旅游、从事商务活动。国家移民管理局通报，2024年上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%，其中通过免签入境的854.2万。

政策助力下，越来越多的外国朋友能够更便利地来华观光旅游，亲身体验其魅力。与此同时，带有“China Travel”标签的旅游视频在各大平台人气高涨，成为世界了解中国的重要窗口。

综合多平台的数据也反映了入境游市场的强劲势头。在这一背景下，各地口岸纷纷因地制宜，推出了一系列创新举措以进一步吸引外国游客。例如，重庆就推出了入境游口岸签“一网通办”服务，通过数字化手段提升信息采集的效率和准确率，为游客提供更加便捷的服务体验。这一举措不仅提升了入境游的服务质量，也助推了重庆入境旅游市场的高质量发展。

“China Travel”的爆火也为中国旅游业的发展带来了新的机遇。

近期，厦门口岸也迎来了出入境客流的显著增长。得益于144小时过境免签等政策的不断扩容和优化，厦门口岸的跨境游学团、亲子旅游等多股客流叠加，成为暑期出入境客流的增长点。这些政策的实施不仅为厦门带来了更多的国际游客，也促进了当地旅游业的繁荣发展。

海南省作为唯一享有59国人员入境免签政策的省份，其免签政策已经实施了六年，吸引了大量外国游客前来旅游。今年2月，国家移民管理局进一步扩大了59国人员免签入境海南的事由范围，使得免签政策更加灵活和便利。这一政策调整无疑为海南的国际旅游岛建设注入了新的活力，推动了当地旅游业的国际化进程。

“中国免签政策的实施与各地口岸的创新举措共同促进了入境游市场的繁荣发展。”多位受访专家表示，“China Travel”走红并非偶然，它背后反映的是国际社会对中国文化的认可和向往。随着政策不断完善和服务持续优化，预计未来将有更多外国游客前来中国，体验这个古老而充满活力的国家所独有的魅力。

(责编：乔业琼、高雷)

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