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数字技术赋能制造升级 助力经济持续回升向好

人民网记者 王绍绍
2024年07月24日08:29 | 来源：人民网
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近年来，我国制造业数字化转型取得了积极进展，为促进高端化、智能化、绿色化发展创造了有利条件，数字经济持续赋能高质量发展，点燃经济回升向好新引擎。

今年以来，重大科技成果不断涌现，大国重器频频“上新”，国内首个“地面空间站”通过验收，C919大型客机累计交付6架，深中通道正式通车试运营，嫦娥六号实现月背采样返回，成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网……

近年来，制造业高端化、智能化、绿色化扎实推进，新产业新产品日益成为新的增长点。国家统计局相关负责人介绍，上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，以信息传输、软件和信息技术服务业为代表的现代服务业增加值保持两位数增长；3D打印设备、服务机器人、智能手表等智能产品产量分别增长51.6%、22.8%、10.9%。

制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措，近年来，我国持续推进制造业数字化转型升级，赋能制造业高质量发展。

进入湖北荆州某灯塔工厂，1662亩的工业厂房内，自动化设备正将耐腐蚀的粒子料进行自动配比，自主完成热熔、成型、冷却和自动裁切等一系列工作，黑灯车间里成排的自动化设备一眼望不到头，实现生产线全面无人化；走进深圳某智慧车间，智能集控平台内9块数字大屏实时监控着全厂的核心工序和设备，传感器和网络技术获取着车间设备的实时数据，车间内每台设备的运行状态和视频画面一目了然……

一个个智能工厂、数字车间，以层出不穷的新场景、新方案和新模式，推动制造业数字化转型，提高质效、延伸产链、优化管理，实现降本增效。

我国传统产业改造升级步伐加快，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长。国家统计局相关负责人介绍，上半年，规模以上电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业增加值同比分别增长12.5%、10.0%；新型消费、新基建等领域发展活力也在不断释放。

工信部相关负责人此前表示，将以推进制造业数字化、网络化、智能化为重点，推广应用工业机器人、智能物流等智能制造装备，建设一批智能工厂；加强数字基础设施建设，加快工业互联网、千兆光网、算力中心等规模化部署。

在广州一家药企的数字车间内，丸剂装袋、封口、检测、装箱等操作已基本由智能控制技术和先进的传感检测器来完成，生产线高速运转、井然有序。贵州贵阳一家乳制品企业，打通奶源、工厂、营销等环节数据链，以销定产、以产定养，实现降本增效。青岛一家西装生产企业打造的智能系统，可在7秒内完成对人体19个部位的数据自动采集，依托数据快速调出与客户身材相匹配的西装版型……

近年来，中国“智”造的竞争力和生产效率大幅提高。工信部相关负责人介绍，2023年，我国新能源汽车、高速动车组等领域示范工厂研制周期平均缩短近30%、生产效率提升约30%，工业互联网已经覆盖全部41个工业大类，培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，建成62家代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”。

我国制造业“智改数转”步入“快车道”，数字经济加快向制造业各领域渗透。业内专家表示，在数字经济发展浪潮下，实施数字化转型是促进数字经济和实体经济深度融合、释放数字技术对经济发展放大叠加倍增作用的重要途径，要加快推动制造业数字化转型，为实现经济高质量发展注入动能。

(责编：乔业琼、高雷)
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