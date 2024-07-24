人民网北京7月24日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月24日08时至25日08时，内蒙古中部、辽宁东部和南部、陕西中北部、山西、河北、北京东部、天津、山东中西部、河南北部和西部、四川盆地西部、广东东南部沿海等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，辽宁南部、河北南部、山东北部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风；内蒙古中部、吉林东部、辽宁东部和南部、甘肃南部、陕西、山西、河北、北京、天津、山东中东部和北部、河南西部、湖北西部、浙江中南部、福建东部、四川盆地西南部、云南西部和东南部、广西东南部沿海、海南岛东北部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，内蒙古西南部、陕西北部、山西中北部、河北中部、北京中东部、天津北部和西部、四川盆地西南部、台湾岛等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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