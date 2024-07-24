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中央气象台发布台风橙色预警

2024年07月24日08:37 | 来源：人民网
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人民网北京7月24日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第3号台风“格美”（强台风级）的中心今天（24日）早晨5点钟位于我国台湾省宜兰县东南方大约260公里的洋面上，就是北纬23.0度、东经123.5度，中心附近最大风力有15级（50米/秒），中心最低气压为940百帕，七级风圈半径250-470公里，十级风圈半径100-170公里，十二级风圈半径55-65公里。

预计，“格美”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，最强可达超强台风级（52-58米/秒，16-17级），并将于24日晚上在台湾岛中北部沿海登陆（强台风级，14-15级，45-50米/秒）。之后穿过台湾岛，将于25日下午到夜间在福建福鼎到晋江一带沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级，33-42米/秒）。然后深入内陆北上，强度逐渐减弱。

大风预报：7月24日08时至25日08时，黄海西南部、东海大部及钓鱼岛附近海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部、台湾岛沿海、浙江沿海、福建沿海、江苏东南部沿海、上海沿海、长江口区、杭州湾将有7-9级大风，其中东海南部及钓鱼岛附近海域、台湾以东洋面、台湾岛东部和北部沿海、福建中北部沿海的风力有10-12级，“格美”中心经过的附近海面或地区的风力有13-16级，阵风17级以上。

降水预报：7月24日08时至25日08时，浙江东南部、福建东部将有大到暴雨，台湾岛有大暴雨，部分地区特大暴雨（250-600毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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