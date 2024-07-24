人民网北京7月24日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月24日白天，新疆南疆盆地东部、天津、河北以及黄淮中西部、江汉、江淮、江南、华南北部和东部、西南地区东部等地有35℃以上高温天气，其中，南疆盆地东部、黄淮西南部、江汉、江淮西部、江南、华南北部、重庆、贵州东北部等地的部分地区最高气温37-39℃，江西中北部、湖南北部、吐鲁番盆地等地局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经