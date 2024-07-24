新华社北京7月23日电（记者王希 任军）建立企业研发准备金制度，做实做细合规免责机制，打通高校、科研院所和企业人才双向交流通道……国务院国资委主任张玉卓表示，为加快形成同新质生产力相适应的生产关系，国务院国资委将加强新领域新赛道制度供给。

这是记者从7月22日至23日在京举行的国务院国资委中央企业负责人研讨班上了解到的。

张玉卓在会上说，国有企业高质量发展迈出坚实步伐，但也面临资源环境约束不断增多、传统生产力条件下的经济增长模式越来越难以为继等问题。必须打破思维定势、破除路径依赖，牢固树立国有企业一定要在新质生产力上有所作为的理念，不断增强工作的创造性、引领性。

第一，要推动国资央企在更大范围、更高层次、更深程度融入国家创新体系，建立企业研发准备金制度，完善多元化资金投入机制，推进从基础研究到产业化应用的全链条创新。

第二，要打通高校、科研院所和企业人才双向交流通道，加快建设国家战略人才力量，更加突出各类激励政策的科技属性，做实做细合规免责机制。

第三，要压缩管理层级，优化管理流程，建立快速决策机制，探索扁平化管理、平台化运作等模式，提升对科技创新和市场环境变化的敏锐度，促进人才、技术、数据等先进生产要素向发展新质生产力顺畅流动。

张玉卓表示，下一步，国务院国资委将进一步提升国资央企战略性新兴产业收入和增加值占比，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快转向依靠创新驱动的内涵型增长。

(责编：王震、陈键)

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