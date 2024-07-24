新华社北京7月23日电水利部23日下午召开专题会商会议，分析研判今年第3号台风“格美”移动路径和影响区域雨情、水情、汛情发展态势，部署台风暴雨洪水防御工作。

水利部当日发布的汛情通报显示，根据预报分析，第3号台风“格美”有五大特点：一是强度大，预测强度最强可达超强台风级别；二是水汽丰沛；三是降雨强度大，移动路径影响区内降雨普遍达暴雨至大暴雨级别，局地特大暴雨；四是持续时间长，预测登陆后将持续至7月31日；五是影响范围广，自南向北影响珠江、太湖、长江、淮河、黄河、海河、辽河、松花江等流域。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，以流域为单元有针对性地提前做好各流域防御预案，流域内受影响省份提前做好本区域防御预案，全力以赴做好台风暴雨洪水防御工作，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

根据会商结果，水利部门提前落实相关防范应对措施：加密、滚动、持续监测预报台风移动路径和影响区域雨水情，预报结果及时直达防御一线；根据预报提前启动相应等级的应急响应，及时发布预警信息；突出抓好台风移动覆盖范围山洪灾害防御工作；强化预报、预警、预演、预案措施，系统、科学、安全、精准调度运用流域防洪工程体系；确保淤地坝防洪安全；做好南水北调中线工程洪水防御工作，确保南水北调中线工程安全、供水安全。

(责编：王震、陈键)

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