记者姜琳

就业是最基本的民生。当前正值高校毕业生离校就业季，对一些还没有落实就业岗位的毕业生，相关部门会予以哪些帮扶？下一步稳就业将从哪些方面重点发力？人力资源社会保障部23日召开新闻发布会，对这些热点问题予以回应。

“从7月份开始，我们启动实施高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，以未就业毕业生等青年为重点，坚持精准施策与普惠服务相结合，从五方面集中力量开展就业帮扶。”人力资源社会保障部就业促进司副司长运东来在发布会上介绍。

一是强化实名服务。各地人社部门集中公布线上线下求助途径、招聘平台、服务机构目录和政策服务清单，并加快与教育部门信息衔接，对未就业毕业生等青年提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推荐和1次培训或见习机会。

二是强化岗位开发。通过“直补快办”“政策计算器”等方式，集中兑现扩岗补助、社保补贴等政策，激励重点领域、重点行业企业吸纳毕业生。各地还将加快事业单位公开招聘、“三支一扶”招募工作，做实公共部门岗位招录工作，开展创业资源对接服务季活动。

三是强化服务保障。密集举办百日千万招聘、城市联合招聘等活动，推进百万就业见习岗位募集计划，加大专精特新、科技型企业岗位开发力度，帮助毕业生提升实践能力。

四是强化困难帮扶。聚焦脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾毕业生等组织结对帮扶，优先提供稳定性强的就业岗位。针对长期未就业青年，通过家门口服务站、“15分钟服务圈”进行实践引导。

五是强化权益维护。持续开展人力资源市场秩序清理整顿，严厉查处虚假招聘、电信诈骗、“培训贷”等违法违规行为，坚决纠正各类就业歧视和不合理限制，为毕业生求职就业营造良好的市场环境。

“人社部门将坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，积极采取措施，支持青年到各行各业施展才华。”运东来表示。

数据显示，今年以来，全国城镇调查失业率持续低于去年同期水平，就业形势保持总体稳定。1至6月，城镇新增就业人数698万人，同比增加20万人，完成全年目标任务的58%。

“随着经济持续回升向好，政策效应积极释放，新质生产力加快发展，就业形势有望继续保持总体平稳。”运东来说，同时，外部环境复杂严峻，国内有效需求仍显不足，部分企业生产经营仍面临较大压力，部分劳动者求职就业仍存在一些困难，做好就业工作仍需付出更大努力。

据介绍，下一步，人社部门将加大力度落实和完善稳岗返还、稳岗扩岗专项贷款等政策，深入实施先进制造业促就业行动和助力银发经济发展壮大举措，完善创业带动就业保障制度，发挥创业带动就业倍增效应，涵养就业存量，培育就业增量。

提升供需匹配效率也是促进就业的重要方面。运东来介绍，人社部门将积极推动公共就业服务下沉基层和全国就业公共服务平台建设，持续开展百日千万招聘等公共就业服务专项活动，为企业和劳动者提供更加高效、便捷、精准的就业服务。

“在稳重点群体、兜底线方面，接下来还将深入实施防止返贫就业攻坚行动，多措并举促进农民工就业，加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体帮扶。”运东来说，我们将强化就业优先政策，健全就业促进机制，全力以赴确保全年就业目标任务完成。

新华社北京7月23日电

(责编：王震、陈键)

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