新华社北京7月23日电（记者邹多为 丁怡全）近段时间，随着中国免签“朋友圈”不断扩容、国际航班持续恢复，商务洽谈、来华旅游等活动加速复苏。最新数据显示，今年上半年，全国移民管理机构共查验出入境人员2.87亿人次，同比增长70.9%，其中各口岸通过免签入境外国人854.2万人次，同比增长190.1%。

中外人员往来，通关都是必不可少的程序。眼下，暑期跨境游高峰已至，全国各地推出的便利通关服务举措效果怎样？当前口岸通关效率如何？旅客通关体验出现哪些新变化？每个答案都对“China Travel（中国游）”的吸引力产生影响。

日前，记者在北京、昆明、南京、深圳等地国际机场口岸采访时发现，“丝滑”“秒过”正成为游客通关后的普遍感受。

炎炎烈日难挡出行热情。21日，首次来华的意大利商人拉努尔菲·阿里戈搭乘的国航CA940航班抵达北京首都国际机场。

国际到达区内，阿里戈不仅通关入境速度很快，还不用去传送带提取行李再次办理托运，在中转旅客通道完成安检，便继续下一趟国内航程——前往浙江台州洽谈生意。“整个过程十分顺畅，基本没感觉到海关存在。”他说。

“通关，不仅仅是通过海关，还需要海关、边检、机场等多部门联合完成。其中，通过海关监管区是重要一环，包括对人的卫生检疫和对携带物的查验。”北京海关所属首都机场海关旅检一处旅检四科副科长秦鑫波告诉记者，“大家常把这些步骤想得复杂，然而随着监管、服务更智能、更高效、更贴心，旅客感受不到海关存在变得正常。”

近年来，海关部门牵头或参与制定多项切实有效的措施，不断优化通关环境。

以北京海关为例，国际通程航班业务可以帮助跨境中转旅客在国内目的地直接提取行李，首都机场、大兴机场“双枢纽”协同监管新模式串联起9类主体单位65项业务数据，联席作业模式有效加强首都机场海关、航空公司、地服、驻场单位的沟通配合……旅客通关便利化进一步提升。

在入境环节，旅客走出飞机进入航站楼，第一关是接受卫生检疫。记者看到，带有海关标识的“前方请接受卫生检疫”的蓝色牌子清晰可见，随即一排智能闸机通道映入眼帘。

据秦鑫波介绍，自动红外测温设备不断迭代升级，如今绝大部分通关旅客正常行进即可完成体温监测，在海关通道停留时间不会超过10秒。

旅客通过海关卫生检疫区域后，需要在边检完成证件、指纹、面相等查验手续才能入境。紧接着，就要进入到海关监管的第二关：旅客行李物品查验。

20日下午，曼谷飞往昆明的MU9636航班降落在昆明长水机场。乘坐该航班入境的旅客张女士在传送带上取走两件托运行李后，经“无申报通道”走出海关监管区。

“以前取完行李后，还要排队搬箱接受过机检查，额外等待近10分钟很常见，现在很多时候都是‘秒过’。”张女士说。

当前，依托“智慧旅检”等手段，旅客行李机检工作正在不断前置。昆明海关所属昆明长水机场海关旅检一科科长杨志良告诉记者，行李从飞机上拉下来，先要通过海关X光检查设备实施非侵入式过机检查，再送至行李转盘。未检出异常的行李，大多数旅客拿到后实现“无感通关”。

“托运行李提取后，尽管现场关员还会通过过机检查的方式抽查一部分旅客行李，但新型高速CT检查设备已经在多个机场行李检查区全面配备，一件行李在10秒内可通过长约8米的设备，加上放、取行李，无异常情况下，整个过程不超过20秒，速度较以往提高1倍以上。”杨志良说。

入境环节以“100%先期机检+通道挑查”取代传统的100%现场过机检查；出境环节，通过密切与民航安检部门合作，“海关+安检”一次过检、两道检查的模式也大幅提升了旅客行李物品的监管效率。

更多便利通关举措在加快落地显效——

北京海关所属首都机场海关、大兴机场海关在业务窗口配备翻译机、Pad等移动设备，便利外国游客咨询和办理业务；

深圳海关所属皇岗海关科学规划口岸区域设置和人流动线，结合旅客“潮汐”情况动态切换通道模式；

南京禄口机场海关提前了解航司复航和增开加密航线需求，开通航司备案审批“绿色窗口”，支持国际航线增开扩容；

……

透过简化旅客通关流程中的一条条新举措、一个个“黑科技”、一次次新感受，我国持续推进高水平对外开放、便利中外人员往来、促进对外交流合作的决心与诚意充分彰显。

海关总署综合业务司副司长杜宏伟表示，将持续推进与相关部门、航司开展信息共享，加强自助申报、联网测温、先期机检等智能化设备综合应用，力争逐步实现卫生检疫和行李物品同步监管，让旅客无特殊情况可享受“无感通关”。

(责编：王震、陈键)

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