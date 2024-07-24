人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

载人登月火箭三级发动机完成长程高空模拟试验

2024年07月24日09:08 | 来源：科技日报
小字号

科技日报北京7月23日电 （记者付毅飞）记者23日从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。

此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台，由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台，将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。

据悉，本次试验成功，标志着我国液氢液氧发动机高空模拟试验具备了千秒量级能力，将有力支撑我国载人月球探测工程的顺利开展。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
废水变“活水” 工业废水高效利用激发经济发展绿色动能
　　水是支撑经济发展的战略性资源。近日，工业和信息化部办公厅印发《关于开展2024年工业废水循环利用典型案例征集工作的通知》，开展工业废水循环利用典型案例征集工作，推动更多企业提升用水效率，实现节水减污新跃升。…
挖掘“清凉经济”潜力 业界多举措迎暑期消费潮
　　人民网北京7月23日电 （记者许维娜）入夏以来，“清凉经济”正成为文旅市场的新热点。应对这一热潮，各地文旅部门不断创新举措，将“凉资源”转化为“热经济”，激活文旅消费。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部