载人登月火箭三级发动机完成长程高空模拟试验
2024年07月24日09:08 | 来源：科技日报
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科技日报北京7月23日电 （记者付毅飞）记者23日从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。
此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台，由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台，将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。
据悉，本次试验成功，标志着我国液氢液氧发动机高空模拟试验具备了千秒量级能力，将有力支撑我国载人月球探测工程的顺利开展。
(责编：王震、陈键)
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