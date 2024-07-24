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亚洲最大二氧化碳直接空气捕集装置通过验证

2024年07月24日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：亚洲最大二氧化碳直接空气捕集装置通过验证

　　科技日报北京7月23日电 （记者刘园园）记者23日从中国能建集团获悉，亚洲最大的年600吨级二氧化碳直接空气捕集（DAC）装置“碳捕块CarbonBox”成功通过百吨级模块满负荷可靠性运行验证。

　　“碳捕块CarbonBox”由中国能建集团所属中能建（上海）成套工程有限公司联合上海交通大学组成的研发团队研制，拥有完全自主知识产权。这一研发成果填补了我国在超大吨位高浓度工业级DAC工程装备领域的空白，标志着我国在二氧化碳直接空气捕集技术方面取得重要突破。

　　“DAC是一种新兴的碳捕集技术，可利用风能、太阳能、地热能等低碳能源，直接从空气中捕集二氧化碳，并实现二氧化碳的净负排放。”该研发团队负责人朱莉军介绍，“碳捕块CarbonBox”采用团队自主研发的具有高选择性、快速吸附动力学的高性能捕集装置，可实现直接从空气或不同浓度的排放源中高效捕集二氧化碳，并根据后端应用需求直接输出不同浓度的二氧化碳。单个模块可从空气中直接年捕集99%高浓度二氧化碳超100吨。

　　据介绍，“碳捕块CarbonBox”由捕集单元和处理单元组成，每个单元尺寸均为集装箱大小，可在现场对模块进行直接吊装，无需二次组装。同时，该装置也可根据工程需求进行捕集单元堆叠和处理单元集中式设计，通过标准化成组集成，二氧化碳年捕集规模可达百万吨。

　　“我们聚焦DAC高能耗、高成本的世界性难题，通过捕集装置结构的创新设计、工艺流程的精准优化和核心配套件的研发，实现了二氧化碳捕集能耗的设计目标。同时，确保捕集系统的可靠性、安全性及使用寿命，综合性能达到国际领先水平。”朱莉军说。

　　据了解，“碳捕块CarbonBox”可广泛应用于绿色甲醇、绿色航空燃油等绿色燃料合成和碳交易服务等领域。通过该装置直接空气捕集得到的二氧化碳是绿色环保的碳源，有助于实现绿色碳源大批量、稳定供给，从而打通当前绿色燃料合成中面临的碳源瓶颈，为我国能源绿色转型提供重要的装备支撑。

(责编：王震、陈键)
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