科技日报北京7月23日电 （记者操秀英）23日，自然资源部与上海证券交易所共同发布“中国海洋经济股票价格指数”（以下简称“海洋经济指数”，代码：932056）。这是国内首只覆盖沪深京港全市场的海洋领域综合性指数，由国家海洋信息中心与中证指数有限公司联合编制。

海洋经济指数及时反映海洋领域上市公司运行态势，对打造我国海洋经济发展风向标、引导资本向海洋经济领域聚集、促进金融资本在海洋实体经济中的有效配置具有重要意义。海洋经济指数以上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港交易所上市公司相关股票为样本空间，综合考量海洋属性、行业覆盖及财务状况等情况，筛选排名靠前的股票为样本股。目前，海洋经济指数样本股213家，涉及20个海洋及相关产业。据测算，自基准日2012年12月31日至2024年7月22日，指数年化收益率为7.5%。

(责编：王震、陈键)

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