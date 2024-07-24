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复杂环境下北斗无人机作业性能检测体系建成

2024年07月24日09:10 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者华凌 通讯员谈家英）记者近日从中国电力科学研究院（以下简称“中国电科院”）获悉，该院高压所智能巡检技术研究室与信通所电力北斗质检中心携手，在无人机技术和北斗卫星导航系统深度融合领域取得重要进展，成功完成33项北斗无人机综合检测。这标志着北斗无人机在复杂环境下作业性能检测体系建成。

　　近年来，我国能源转型和新型电力系统建设加速推进，无人机作为线路巡检最有力的技术手段，能够提升电网运维效率、降低人工风险，已成为基层班组不可或缺的工具。随着北斗卫星导航系统实现全球组网，无人机定位服务更为精准、可靠，这为无人机技术在电力行业的应用创新带来更多可能。

　　中国电科院高压所智能巡检技术研究室负责人邵瑰玮表示，此次联合检测旨在全面评估北斗无人机在电力巡检场景下的综合性能，确保北斗无人机在各种复杂环境条件下都能稳定、高效地完成任务。检测内容覆盖通信能力、卫星捕获跟踪能力、定位精度、环境适应性等无人机多项关键性能，检测环境与真实环境高度吻合，每一项测试严格遵循行业标准和规范，力求结果客观、准确。

　　据悉，本次检测引入北斗模块与无人机性能检测“双报告”与“双认可”机制，不仅能对单一北斗模组的性能检测认证，还能对北斗模组与无人机其他模组间的配合效果进行验证，增强检测结果的权威性和公信力，加快新技术、新产品推广应用。

(责编：王震、陈键)
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