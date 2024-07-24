◎本报记者 宋迎迎 通讯员 肖玲玲

近日，青岛高新区传来好消息：青岛高新区精密仪器仪表特色产业集群入选山东省工业和信息化厅公布的2024年度山东省中小企业特色产业集群。

截至目前，青岛高新区精密仪器仪表特色产业集群已集聚以海克斯康测量技术（青岛）有限公司（以下简称“海克斯康”）、青岛崂应海纳光电环保集团有限公司等为代表的中小企业100余家。

发力精密仪器新赛道

为什么同样一件产品，价格可以相差成百上千倍？记者在海克斯康找到了答案。

该公司商务运营事业群高级顾问孙智宏介绍，产品价格往往取决于产品性能和质量，生产高质量的产品需要对制造全过程中多个参数进行精密测量，并依据测量数据不断改进和完善工艺。这一过程离不开仪器仪表的支撑。

7月22日，在海克斯康青岛双智赋能中心，一台由10余个黑色球体组成的激光传感器与黄色机械臂灵活配合，正在对一辆新能源汽车车身进行快速扫描。一旁的电脑屏幕上，三维智能复合式传感器系统实时显示包含细节特征的精准测量数据，建构出车身的立体仿真模型。

“通过智能化检测，我们校准了车身零部件外观尺寸、装配尺寸、间隙和面差，并将仿真技术与实际测量数据进行虚拟匹配，进而提供从尺寸到性能的智能控制解决方案。”孙智宏说，结合光学检测、智能视觉识别、自动化物流等技术，能够对结构极其复杂的航空发动机涡轮叶片进行高精度测量，并将误差控制在0.3微米以内。

作为青岛市精密仪器仪表产业的“链主”企业，海克斯康拥有全球测量精度最高、测量范围最大和产品线最广的计量产品和方案。

锚定精密仪器仪表赛道，青岛高新区不断加大龙头企业、领军企业的招引力度，并注重延链、补链、强链。目前，青岛高新区已汇聚包括海克斯康在内的一批产业链上下游重点企业，产业规模约占青岛市的三分之一。

“我们聘请专业机构编制了高水平产业规划，组建了专业招商队伍，设立了总规模7亿元的产业基金，加快集聚仪器仪表产业资源，营造良好产业生态。”青岛高新区经济发展部部长李海涛说。

推动产业集群式发展

2023年，青岛市精密仪器仪表产业园落地青岛高新区。依托该产业园，青岛高新区全力打造北方仪器仪表产业总部基地和全国仪器仪表创新示范窗口。

“营造精密仪器仪表产业创新发展的生态，不能靠‘单打独斗’，而是要‘攥指成拳’，构筑优质的产业集群。”青岛高新区工委副书记、管委会常务副主任，城阳区委副书记卢阳告诉记者，聚焦工业自动化、科学研究、仪器仪表元器件3大领域，青岛高新区已集聚100余家中小企业，力争在工业测控系统与装置、实验分析仪器、传感器3个方向做大做强。

作为青岛市精密仪器仪表产业园的重要创新力量，青岛艾普智能仪器有限公司（以下简称“艾普智能”）创新性地将原先只能在实验室开展的质量检测引入到生产线中，填补了国内行业空白。

“以生产1万台电机为例，传统检测需随机抽取100台电机泡在盐水中，增加导电性，用以检测电机是否存在问题。这不仅会造成产品浪费，而且无法保证未检产品的质量。”艾普智能公司市场部负责人高贵说，通过自主研发的真空测试设备，他们可对1万台电机全部进行无损检测，不仅降低了检测成本，还保证了产品质量。

在推进精密仪器仪表特色产业集群建设过程中，青岛高新区不断加强创新服务平台建设，以促进产业上下游企业紧密合作，构建完善的产业链条。通过组织行业交流会、供需对接会等活动，青岛高新区帮助企业拓展业务合作，形成产业集群效应。

“下一步，青岛高新区将持续推进产业集群建设工作，坚持培优企业与做强产业相结合，增强中小企业核心竞争力，持续激发产业创新活力，促进精密仪器仪表特色产业集群高质量发展。” 卢阳说。

(责编：王震、陈键)

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