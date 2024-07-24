人民网北京7月24日电（记者黄盛、实习生张欣怡）火热夏季，户外运动热潮不断升温。

在北京就读中国政法大学的王莉趁着暑假前往西藏徒步旅行，在林芝到芒康的雪山间感受天地的辽阔奇绝；在辽宁锦州的张微在周末带着家人到龙头礁露营，吃着海鲜看着日出，享受亲子时光；在浙江嘉兴，李超一家人时常前往马家浜遗址公园，体验独木舟、勇士体能赛等体育运动……

近年来，马拉松、骑行、登山等户外活动持续风靡，水上运动、草原越野、山地林区探险露营等消暑户外玩法创新融合，推动户外运动的产品供给日益丰富、参与人数不断增加，实现户外文旅消费场景创新发展。文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄在今年6月27日举办的文旅部新闻发布会上表示，文旅部将在暑期指导各地聚焦户外运动、汽车越野、探险、房车、露营等户外新型融合业态，赋能户外文旅消费场景创新发展。

业内人士认为，户外运动产业的爆发增长，正在为消费注入新动力，孕育出新的消费增长点。中国旅游研究院编制的《中国户外运动营地产业发展报告2023》显示，2023年我国户外运动营地核心市场规模达2060亿元，预计2025年将超过2900亿元。天猫发布的《2024春夏淘宝天猫运动户外行业趋势白皮书》显示，约62%受访者近一年参与户外运动的频率显著增加，更多品牌聚焦创新产品技术，深耕细分市场，相关装备持续热销。企查查数据显示，目前我国拥有27.9万余家户外运动相关企业，其中2023年全国新增户外运动相关企业6.7万家，同比增长92.78%。此外，2024年1—5月小红书“和大自然亲密接触”标签，阅读总量达19.76亿。

户外运动产业的快速发展离不开相关政策支持。2022年11月，国家体育总局等八部门联合印发的《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》表示，要推动户外运动产业规模更大、质量更优、动力更强、活力更足、发展更安全，成为促进人民群众身心健康、提升获得感和幸福感、推进体育产业高质量发展和体育强国建设的重要力量；2023年10月，国家发展改革委等部门印发的《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》提出，要推动户外运动与文旅、科技、交通、住宿、商务等产业有机融合，发挥对就业的带动作用，打造户外运动产业新增长点。

中央财经大学体育经济研究中心主任王裕雄表示，随着我国经济社会不断发展，对户外运动休闲的消费需求也在增长，参照海外户外运动发展情况来看，我国户外经济还有非常大的发展空间。与文旅等元素的不断融合，将为户外经济提供源源不断的发展动力。

外经济贸易大学国际商学院教授刘雪娇认为，户外经济的兴起充分带动了包括运动服装、户外运动装备、户外文旅等相关轻资产行业的协同发展，为相关行业带来“立竿见影”的经济效益。与此同时，其蓬勃的发展态势推动了运动场馆及户外营地建设等资本性支出，为相关经济产业长效收益蓄力。

也有业内人士建议，发掘户外经济增长潜力，还需将户外经济与文旅、基础设施建设等元素深度融合，打造增长新动能，各地各部门可以聚焦提升设施建设与服务、提升户外运动服务供给质量等方面，为户外运动高质量发展提供精准高效的政策保障，推动户外运动产品质量和服务水平不断提升，更好地满足人们的需求。

(责编：乔业琼、高雷)

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