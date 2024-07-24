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游客带旺入境“流量”

人民网记者 栗翘楚
2024年07月24日09:13 | 来源：人民网
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近日，“老外游中国”“City不City”等字眼占据海内外各大网络媒体热搜榜单。7月15日，国家移民管理局发布公告，新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。至此，中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个。

入境游热度攀升背后反映的是我国服务贸易的快速增长。据商务部统计，今年1至5月份，我国服务贸易同比增长16%。其中，旅行服务贸易进出口同比增长48.4%，成为服务贸易第一大领域。

近日，在深圳福田口岸，海关关员们正引导旅客有序通关。“144小时过境免签政策，为我们提供了很大的便利。我们很期待中国的美景与美食。”一位来自英国的男士说。

7月以来，适逢暑假旅游热，深圳各大口岸客流保持高位运行。与香港落马洲一桥相连、地铁无缝对接的福田口岸，也迎来了客流高峰，每日进出境旅客均超过15万人次。

商务部研究院副研究员宋思源表示，近年来中国旅行服务不断完善市场环境、优化服务供给能力，在充分把握国际旅行市场复苏契机的基础上，今年旅游服务贸易保持了高速的增长势头，为服务贸易增长提供强大助力。

外国游客来到中国，除了“逛的开心”，还要“买的舒心”。在位于重庆市内的外汇商品免税店，凭借其免税商品正品保障、种类丰富、价格实惠等优点，成为了不少入境游客到访重庆的新打卡地。

相较于机场免税店，重庆市内的外汇商品免税店不必受制于飞机起飞时间限制，入境旅客有更充足的挑选时间和空间。今年上半年，重庆免税商品销售额达5376.59万元，同比增长33.49%，免税经济成为拉动重庆新型消费的重要增长点。

入境游的火热背后，也是整个产业的再次升级，入境游交通、支付、住宿等服务更加便捷。

“数字化、智能化技术有效赋能旅行服务，市场企业主体通过数字化手段优化旅游资源配置、提高旅游服务便捷性和个性化水平。我国旅行服务贸易发展潜力巨大、前景乐观，未来仍具较大增长空间。”宋思源说。

根据国家移民管理局数据，今年上半年，全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。预计今年下半年外国人来华热度将持续升温。

(责编：乔业琼、高雷)
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