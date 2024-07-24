李芃达

本报北京7月23日讯（记者李芃达）工业和信息化部23日透露，今年上半年，我国电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。截至6月底，全国互联网宽带接入端口数量达11.7亿个，比上年末净增3354万个；5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%。

工业和信息化部运行监测协调局相关负责人表示，上半年，通信行业运行基本平稳。电信业务收入实现正增长，电信业务总量保持两位数增长。5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进，网络连接用户数稳步增长，移动互联网接入流量保持较快增速。

就总体运行情况而言，固定互联网宽带业务收入平稳增长。上半年，3家基础电信企业完成互联网宽带业务收入1365亿元，同比增长5.4%，占电信业务收入的15.3%，占比较一季度提升0.4个百分点，拉动电信业务收入增长0.8个百分点。

移动数据流量业务收入小幅回落。上半年，3家基础电信企业完成移动数据流量业务收入3280亿元，同比下降2.3%，占电信业务收入的36.7%。

新兴业务收入较快增长。3家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成业务收入2279亿元，同比增长11.4%，占电信业务收入的25.5%，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。其中，云计算和大数据收入分别同比增长13.2%和58.6%，物联网业务收入同比增长12.5%。

电信用户发展方面，固定宽带接入用户稳步增长，千兆用户规模持续扩大。截至6月底，3家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.54亿户，比上年末净增1810万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6.2亿户，占总用户数的94.8%；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.87亿户，比上年末净增2416万户，占总用户数的28.6%，占比较一季度提升1.2个百分点。

移动电话用户规模稳步增长，5G用户数快速发展。截至6月末，3家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.77亿户，比上年末净增2401万户。其中，5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户，占移动电话用户的52.4%，占比较一季度提高2.6个百分点。

(责编：王震、陈键)

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