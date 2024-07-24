朱 琳

近来，不少外资机构的下半年A股投资策略相继出炉。在下半年投资策略报告中，多家机构表示，多方面迹象显示中国经济正处于稳步恢复阶段，其中，制造业、消费、出口等领域指标积极向好。

英国资产管理公司施罗德投资认为，未来2年至3年中国股市相对其他股市存在更大上升空间。

景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师在其年中全球投资展望交流会上指出，公司开始看到中国企业的盈利预期上调，这是一个鼓舞人心的迹象，随着盈利重新加速增长，未来，外国投资者将会对中国企业的盈利更有信心。

从多家国际金融机构近期发布的对于今年下半年中国市场的展望报告中不难看出，外资机构对中国金融和资本市场的投资机会持乐观态度。

国际货币基金组织（IMF）7月16日发布《世界经济展望报告》更新内容，将今年中国经济增长预期上调至5%，相较今年4月的预测上调0.4个百分点。报告指出，今年以来，中国国内消费的复苏推动了经济增长，外贸出口的积极态势也给经济增长带来更多活力，以中国为代表的亚洲新兴经济体仍是全球经济增长的主要引擎。

巴克莱研究团队将今年中国国内生产总值（GDP）增长预期从之前的4.4%上调至5%，并指出，其主要支撑因素是中国强于预期的一季度经济数据。巴克莱表示，由于中国经济规模庞大，其经济增长往往对整个区域总增长有重要影响，将带动亚洲新兴市场整体经济增速预期达到5.2%。

德意志银行集团研究团队发布的2024年下半年全球展望显示，鉴于中国一季度经济增长超出预期，该行在4月将中国2024年的经济增长预测上调0.5个百分点至5.2%。经济增长短期内会受到出口持续复苏及财政支出加速的提振。

随着人工智能（AI）热潮继续推动股市上涨，多家外资机构还预计，中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统，变现潜力大，进而利好中国互联网行业。

数据显示，截至6月底，今年以来北向资金净买入额为385.78亿元；最近一个季度，申万有色金属、电子和银行三个行业板块均获北向资金增持逾80亿元。此外，人工智能、半导体等行业成为外资机构青睐的方向。

在外资机构看来，当前中国经济的多项指标正朝着积极方向发展，中国推进金融高水平制度型开放，为世界市场提供了广阔机遇。

(责编：王震、陈键)

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