人民网记者 杜燕飞

百米矿井下，采煤机滚筒飞速旋转；能源运输大通道上，一辆辆运煤列车呼啸而过；蔚蓝色海面上，巨大的风机布阵排列；高山峡谷间，水电站巍然而立……当前，正值迎峰度夏关键期，能源行业多措并举，加大能源保供力度，“电”亮夏日清凉。

富煤、缺油、少气的资源禀赋，决定了煤电仍是我国电力供应的主力电源。基于此，当前，各地陆续开展煤炭生产规划和运输调度部署，保障煤电机组“口粮”稳定供应。

在神东煤炭补连塔煤矿综采工作面，采煤机飞速运转，源源不绝的“乌金”涌入输煤皮带，每天有4.5万吨原煤送到全国各地；在朔黄铁路神池南站，每天有百万吨煤炭从这里出发，一路驶达位于渤海之滨的黄骅港站后，运往全国各地；在浙江北仑电厂码头，卸船机满负荷运行，源源不断的电煤沿着卸船线皮带运往封闭煤场……

“今年以来，煤电企业履行电煤中长期合同，提前谋划开展储煤工作，电厂存煤保持在近几年历史高位，为今年迎峰度夏电力保供打下坚实基础。”中电联规划发展部副主任卢国良表示，截至7月4日，纳入中电联燃料统计的燃煤电厂煤炭库存超过1.2亿吨，较去年同期增加228.5万吨，库存可用天数27.1天，较上年同期增加3.3天。

在煤电“压舱石”为迎峰度夏能源保供打下了扎实基础的同时，水电、光伏、风电、核电等清洁能源也“火力全开”。

在辽宁营口，全球单机容量最大风电机组正式发电。在满发风速下，该机组每转动一圈可发电44度，每年可输出7400万度清洁电能，可满足4万户家庭年用电需求。同时，风电机组将和厂内的光伏及火电机组形成多能互补模式，为电网提供安全稳定的电力输出。

在内蒙古，乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目已全容量并网发电。该电站可通过“高比例储能”和“智慧调控”实现风光储电站可测、可控、可调、可支撑等电网友好功能，参与蒙西电网顶峰供电和系统调峰，提高新能源安全可靠替代水平。

为弥补风电和光伏发电波动性和间歇性给电网调峰和消纳带来的压力，各地正大力发展储能电站。例如，全国最大电网侧共享储能电站——山东庆云储能电站投运，通过实现新能源“错峰收储”和“移峰填谷”可有效缓解电网调峰调频压力，提升新能源资源综合利用。

“今年以来，江苏、浙江、广东、蒙西等电力保供重点省份全力推动一批新型储能项目在迎峰度夏前及迎峰度夏期间并网投产，发挥顶峰保供作用。”中电联规划发展部主任张琳说。

值得一提的是，面对迎峰度夏电力供需的结构性矛盾，能源行业要进一步提升电网大范围资源优化配置能力。

记者梳理，今年以来，张北—胜利特高压交流线路投产、华中区域建成“日”字形特高压交流网架，华北西电东送通道调整全面完成，一批省域电网主网架优化和补强工程建成投产，支撑全国跨省跨区输电能力较上年提升超过1200万千瓦。

“电网企业要发挥大电网和各类电源在空间上的互济作用和时间上的调节作用，动态优化全网余缺互济实施策略，在年度跨省跨区电力市场成交的基础上，充分利用跨区输电通道富余能力，进一步提高市场化交易规模，最大限度保障电力电量平衡。”张琳说。

(责编：乔业琼、高雷)

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