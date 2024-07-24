近日，中信保诚人寿发布2024年上半年保单服务报告。报告显示，得益于数字化创新和AI技术的应用，中信保诚人寿保单服务持续提升，最快投保提升至20分钟，电子投保率高达99.4%。

据中信保诚人寿相关负责人介绍，今年上半年，该公司加快推进数字金融建设，创新使用AI核保系统提升服务效率。中信保诚人寿AI核保系统由在线智能医务核保、在线智能财务核保和智能核保助手组成。通过“在线智能医务核保”板块，销售人员在投保作业系统中，可对200种常见疾病进行线上智能核保，其中56种常见疾病可直接线上自动核保通过；通过“在线智能财务核保”环节，销售人员可获知客户的职业、收入、存款等信息，实时评估客户的个人及家庭财务状况；“医疗核保机器人”则在通过OCR、自然语义识别、医学核保模型等技术，搭建机器辅助核保平台，然后通过识别、整理和判定三个环节，将客户递交的体检报告结构化、规范化后，根据医学核保模型对客户的异常体检项目进行医学核保评估，最终向核保员输出“建议”核保结论。

该负责人还表示，AI智能核保项目投产后，高额保单财务核保平均时效由10至20天缩减至2至5天，自动核保通过率提升至88%，部分非标准体核保出单时效由3天提升到实时。除AI智能核保外，公司在保全服务、理赔服务等方面也展现不俗成绩。今年上半年，理赔处理时间缩短至0.45天，理赔获赔率达到99.8%，理赔微信端申请率达到99.5%。同时，保全最快处理可达30秒，保全微信端申请率为93.8%。

2024年上半年，中信保诚人寿共计承保26.7万件，保险金额达1403.4亿元，共计理赔67.6万件，理赔总金额达到10.4亿元，总理赔客户数为24万位。

(责编：董童、李源)

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