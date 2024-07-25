人民网记着 王绍绍

夏日炎炎，音乐节现场人声鼎沸，燃起了都市的青春活力；文博艺术展览别具匠心，历史与现代的碰撞进一步展现出文化的魅力；研学旅游备受青睐，引领文旅新风尚……暑期来临，文旅市场蓬勃发展，有效激活了夏日经济的活力。

近期，多地推出特色“文旅大餐”，“文旅+”新业态“热”力不减，持续拉动消费新潮。据了解，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，多措并举助“燃”暑期消费市场。

“音乐+旅游”唱响文旅新业态，多地抓住年轻人“跟着演出去旅行”的夏日出游新风尚，用音乐点燃消费市场的“热”力。东莞市文化馆以“潮流东莞·火柴盒”为引，以新场景、新姿态解锁“潮流东莞”新体验、新玩法，让这座城市在炎炎夏日中焕发出蓬勃的生机与活力；宁夏六盘山国家森林公园则通过举办避暑音乐节为游客带来了一场惬意的视听享受，吸引了众多游客前往宁夏旅游，感受夏日的清凉与音乐的魅力；厦门举办第五届鼓浪屿音乐季，举办“音乐殿堂”“海上舞台”“音乐街角”等一系列活动，以“文旅+音乐”形式激发游客游览热情……

“推动文化和旅游的融合、互动发展，才能进一步提升文旅竞争力、促进旅游产业发展。”业内专家表示。

近期，各地文旅推出形式多样的文博艺术展览，成为游客暑期出游的热门选择。北京市东城区文化和旅游局举办2024年“故宫以东 ‘艺’种生活”文旅促消费活动，锚定文博艺术、戏剧演艺、数字文娱、精品美宿和复合式休闲餐饮5大文化消费业态，推出多品类、百余款“故宫以东”主题产品，将文化消费与生活方式生动链接，用艺术激活城市独特的文化韵味，引领文旅消费热潮。

“旅游+文博”带着游客共同品味文化，“文旅+教育”则进一步丰富了旅游的内涵，开拓全新场景。业内专家认为，“文化＋教育＋旅游”的新业态能为广大游客提供主题鲜明、功能复合的旅游产品，有效激活消费市场活力。

在山西，大批亲子家庭和研学客群通过“华夏文明小学士”“100件文物读中华文明史”“重走梁林路”等一系列活动，不断解锁更多更新的研学玩法；在陕西，游客参与“探秘古都”系列研学活动，参观兵马俑、大雁塔等世界知名文化遗产，深入了解古都的历史变迁和文化传承；走进四川青城山，游客通过“探秘古堰·青城问道”研学活动，在体验当地文化的同时，感受四川的自然风光和人文魅力……

中国旅游研究院院长戴斌表示，文化和旅游的深度融合是推动旅游业高质量发展的关键。从“文旅+音乐”的新业态到文博艺术展览的精心策划，再到研学旅游的蓬勃发展，这些创新实践不仅丰富了文旅市场的供给，也为文旅产业的高质量发展注入了新的动力。随着更多创新举措的实施和文旅融合的深化，文旅市场将持续焕发出更加蓬勃的生机与活力，为经济发展蓄势赋能。

(责编：乔业琼、高雷)

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