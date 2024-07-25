原标题：多地建设聚合示范区：深化政企协作，树立专业聚合生态新标准

随着出行产业“数实融合”提速，政企协同共治的新模式在全国多地铺开，为出行产业培育新质生产力提供了土壤——近期，多地政府与科技企业深化政企协作，相继启动建设聚合示范区，通过技术创新与资源共享，推动出行产业高质量发展。

7月24日，在济南市城乡交通运输局指导下，济南市城乡客运服务中心与高德联合启动建设“济南聚合示范区”，旨在发挥聚合平台技术和生态优势，全面激发本地出行产业链的活力与潜能。

无独有偶，日前，天津红桥区携手高德也开始启动建设天津“智慧出行聚合示范区”，深化政企协作，推动天津出行产业的数字化转型。

交通运输部公路科学研究院公路交通发展研究中心原主任虞明远认为，聚合示范区的建立，不仅能够促进技术创新与传统出行行业的深度融合，激发服务模式创新，还为探索新型行业管理体系提供了宝贵经验，“以示范区为起点的政企协同共治，将成为我国出行产业高质量发展的重要基础。”

跑通行业治理新模式：政企协同，树立专业聚合生态新标准

随着各地相继启动建设聚合示范区，一个以政企协同为核心，多方参与、分工明确的出行行业治理新模式正逐步成型。

以济南为例，近年来，济南市城乡交通运输局聚焦“数实融合”的发展方向，鼓励聚合平台着力构建以数字经济、平台经济为重点的现代化产业体系。

目前，济南已成功培育了一批服务优良的网约车平台企业，不仅丰富了市场选择，也促进了出行产业生态的良性发展。

济南市城乡客运服务中心主任于明光强调，聚合平台发挥着激发市场活力和辅助监管的双重作用，应当做好政府的帮手，形成“事前核验、事中监督，事后协助处置违规”的新机制。他提出，首先要建立起“聚合平台核验商户，承运平台核验人车”的责任体系。

这一机制让行业监管的每个环节都能落实责任，实现从源头到终端的全过程监管。值得关注的是，聚合平台和网约车平台的明确分工，意味着聚合平台不仅要持续技术创新和普惠，也需要为行业规范发展提供基础，成为行业治理的监管助手。

虞明远认为，一家专业的聚合平台，应当做好出行产业的技术搭档、出行生态的质量把关，成为行业管理的好帮手，助力出行产业的高质量发展。

亮起生态发展的“红绿灯”：把好关口、做好助手

连接着用户和出行企业的聚合平台，为出行产业的繁荣发展提供了市场活化剂。一个涵盖乘客、司机、网约车平台等多重角色在内的聚合生态也由此形成。

而具备专业能力的聚合平台，不仅能够将人工智能、智慧交通等前沿领域技术储备开放给出行行业，成为各地出行企业的技术搭档；还肩负着牵引行业发展，把关生态质量的责任，扮演好类似“红绿灯”的角色：既要给服务优质、富有特色的企业大开发展“绿灯”；也要对长期表现不佳、屡错不改的企业坚决亮起“红灯”；更要以“黄灯”警示相关企业，促其不断改进不足之处。

一位行业主管部门人士表示，“为老百姓服务好，也要为出行企业服务好，如果这些企业不好好干，需要有规则来约束他们。”

聚合模式的高德地图为广泛出行用户提供聚合打车信息撮合服务。据了解，近年来高德打车以提升乘客体验为核心，以监管规则和行业标准为指导，已逐渐建立起了一套立体、完整的评价机制。一方面，让优质的出行企业得到更多正向激励，另一方面，帮助出行企业修正服务和体验问题，对于缺乏线下服务能力的合作伙伴进行清理。

基于上述评价机制，高德打车对合作网约车平台企业实施严格考核管理。以司机服务中心为例，对于具备完善的线下培训和服务能力的合作伙伴，长期以来，高德打车给予现金奖励。

这种正向激励在聚合生态中发挥了作用。近年来，各地网约车平台的司机服务中心如雨后春笋般成长起来，规模以上的司机服务中心已超200座，遍布全国主要城市。

来自聚合平台的强化引导，正在成为推动行业健康稳定有序发展的重要力量。虞明远指出，培育壮大出行产业的新质生产力，很重要的一项就是提高全要素生产率，这就需要生态主导型企业发挥好产业链融通带动作用，实现出行产业中大中小企业的融通发展，而专业的聚合平台，就是这样的生态主导型企业。

(责编：曹淼、李源)

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