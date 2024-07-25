原标题：实现国产替代！长虹数据库发行版正式发布

近日，由高斯开源社区举办的openGaussDeveloperDay2024大会在北京圆满落幕，长虹控股集团旗下的云计算与大数据研究中心（以下简称云大中心）出席openGauss联合发布仪式，发布了长虹数据库。

作为一款开源关系型数据库管理系统，openGauss内核深度融合华为在数据库领域多年的经验，结合企业级场景需求，持续构建竞争力特性，提供面向多核的极致性能、全链路的业务和数据安全、基于AI的调优和高效运维的能力。

长虹数据库（CHDB）是云大中心基于openGauss内核定制开发的企业级数据库发行版，进一步增强了对MySQL、Oracle等数据库的兼容性，围绕高可用、高安全、易运维、易迁移等方面提供整体解决方案与服务支持。

2024年上半年，云大中心与高斯开源社区建立了合作关系，积极参与openGauss开源生态建设，全面拥抱openGauss社区，共同推进建设信创基础软件，打造差异化的数据库产品，社区也将为长虹数据库提供核心技术的指导和重大问题兜底，双方共享开源成果，共建产业生态。

不久前，高斯开源社区组织了DBV发行版测试报告评审会议。会上对云大中心基于openGauss开源软件迭代开发的长虹数据库进行认证评审，经openGauss专家从功能、性能、兼容性、可靠性等维度进行审视，一致认定长虹数据库符合社区要求，发行版认证功能测试评审通过，技术层面已经达到了行业标准。

接下来，云大中心将在数字化转型部的指导下进一步打磨软件产品和服务质量，率先完成云大中心内部多种业务的充分验证，结合集团和各产业单元的切身需求量身打造安全、稳定、高效、自主可控的国产化数据库。

(责编：曹淼、李源)

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